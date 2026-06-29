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Morgen 03:00 Uhr
NEWS
WM um 3 Uhr: Sechzehntelfinale Niederlande - Marokko
In Guadalope kommt es im Sechzehntelfinale der WM zu einem richtigen Topspiel. Nummer acht gegen Nummer sieben der Weltrangliste. LIVE-Infos:
Topspiel im Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026!
In Guadalope trifft die Niederlande (Nummer acht der Welt) in der Nacht auf Dienstag (MEZ/ab 3 Uhr im LIVE-Ticker >>>) auf Marokko (Nummer sieben der Welt).
Beide Teams beendeten die Gruppenphase ungeschlagen. Während es für die Oranjes für Platz eins reichte, musste Marokko sich hinter Brasilien auf Platz zwei einreihen.
Der Gewinner des Duells trifft auf Gastgeber Kanada, das sich gegen Südafrika durchsetzte.