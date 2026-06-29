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WM um 3 Uhr: Sechzehntelfinale Niederlande - Marokko

In Guadalope kommt es im Sechzehntelfinale der WM zu einem richtigen Topspiel. Nummer acht gegen Nummer sieben der Weltrangliste. LIVE-Infos:

WM um 3 Uhr: Sechzehntelfinale Niederlande - Marokko Foto: © IMAGO / DeFodi Images
Textquelle: © LAOLA1
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Topspiel im Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026!

In Guadalope trifft die Niederlande (Nummer acht der Welt) in der Nacht auf Dienstag (MEZ/ab 3 Uhr im LIVE-Ticker >>>) auf Marokko (Nummer sieben der Welt).

Beide Teams beendeten die Gruppenphase ungeschlagen. Während es für die Oranjes für Platz eins reichte, musste Marokko sich hinter Brasilien auf Platz zwei einreihen.

Der Gewinner des Duells trifft auf Gastgeber Kanada, das sich gegen Südafrika durchsetzte.

Zum Turnierbaum >>>

WM-Sechzehntelfinale Niederlande - Marokko im LIVE-Ticker:

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