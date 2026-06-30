"Vollskandal": Nagelsmann nach aberkanntem Tor stinksauer

Nach dem Ausscheiden im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay (hier zum Spielbericht >>>) ist der Ärger bei Nationaltrainer Julian Nagelsmann groß.

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Was dem 38-Jährigen besonders sauer aufstößt? In der 105. Minute trifft Jonathan Tah zum vermeintlichen 2:1 für Deutschland. Aufgrund eines Foulspiels wird der Treffer jedoch für irregulär befunden, der Rest ist bekannt.

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Aberkanntes Tor ein "Vollskandal"

Am Mikrofon des "ZDF" meint Nagelsmann zunächst: "(...) Dann machen wir ein Tor, was ein Skandal ist, dass er (Anm., Schiedsrichter) das zurückpfeift. Keine Ahnung, was er da gesehen hat. Das ist echt ein Witz, aber ist so."

Man müsse das Spiel aber dennoch vorher entscheiden, und das habe man verabsäumt.

Als der nicht gegebene Treffer während des Interviews nochmal gezeigt wird, wird Nagelsmann noch deutlicher. "Ich sehe es gerade nochmal, das ist nicht nur ein Skandal, das ist ein Vollskandal. Das ist nicht mal ansatzweise ein Foulspiel", schimpft er.

Meinungen gehen auseinander

Während auch Jürgen Klopp bei "Magenta TV" ebenfalls von einer "brutalen" Entscheidung spricht und auch die Experten Manuel Gräfe (Bild), Sascha Amhof (SRF) und Thorsten Kinhöfer (ZDF) kein Foul sehen, gibt es aus den USA eine andere Meinung.

Mark Clattenburg, früherer englischer Schiedsrichter, meint bei "Fox Sports": "Das ist ein klares Foul für mich."

Ob Foul oder nicht Foul, am Ende war es vom deutschen Nationalteam gegen den vermeintlichen Fußballzwerg Paraguay einfach zu wenig. Sich dabei an einem nicht gegebenen Tor aufzuhängen, ist nach den gezeigten Leistungen wohl die falsche Herangehensweise.