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Ibrahimovic: "Koeman hat die Niederlage verschuldet"

Nach dem frühen Aus der niederländischen Nationalmannschaft ist für Schweden-Legende Zlatan Ibrahimovic der Schuldige schnell gefunden.

Ibrahimovic: "Koeman hat die Niederlage verschuldet" Foto: © IMAGO / SOPA Images
Textquelle: © LAOLA1
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Im Sechzehntelfinale der WM 2026 ist für die Niederlande bereits Schluss. Die "Oranje" scheitert nach Führung gegen Marokko im Elfmeterschießen.

Ronald Koeman hat vor der Partie gegen Marokko von dem für die Niederlande typischen 4-3-3 auf ein 3-4-3 umgestellt. Die Systemänderung sorgte für Kritik vom schwedischen Superstar.

Ibrahimovic sagte zum US-amerikanischen TV-Sender "FOX": "Ich denke, die Niederlage hat Koeman verschuldet. Ich erkenne das niederländische Team nicht mehr."

Der klassische Stil der "Oranje" sei verflogen - dazu kommt nun das Aus im Sechzehntelfinale. "Er hat mit einer Identität verloren, die nicht die niederländische ist, und das macht mich wütend. Verliere mit deiner Identität, denn die spiegelt wider, was du bist!"

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