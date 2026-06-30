Niederlande Niederlande NED Marokko Marokko MAR
Im Elfm.
2:3
0:0 , 1:1 , 0:0
Endstand 1:1
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Das neue England? Drittes Elfmeter-Aus in Folge für Niederlande

Ein Fehlschuss, einmal Aluminium und ein cleverer Torhüter ermöglichen den Niederlanden einen unrühmlichen Hattrick.

Textquelle: © LAOLA1
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2014, 2022 und 2026.

Die letzten drei WM-Teilnahmen der "Oranje" endeten alle auf die gleiche Art und Weise: mit einer Niederlage im Elfmeterschießen.

2014 unterlagen die Niederlande dem späteren Finalisten Argentinien im Halbfinale mit 2:4 nach dem Elfmeterschießen.

Nachdem man sich für die WM 2018 in Russland nicht qualifizieren konnte, fand die Elftal 2022 erneut in Argentinien ihren Meister. Der spätere Weltmeister konnte sich nach einem 2:2 nach der Verlängerung mit 4:3 im Elfmeterschießen durchsetzen.

Hattrick wird 2026 komplettiert

Auch in diesem Jahr ist für die Elf von Ronald Koeman nach dem Elfmeterschießen Schluss, diesmal im Sechzehntelfinale gegen Marokko.

"Wir haben so viel dafür trainiert. Leider sind wir trotzdem ausgeschieden", sagt Niederlande-Kapitän Virgil van Dijk nach dem Elfmeter-Aus gegenüber "NOS".

"Das sind die schlimmsten Momente für einen Fußballer", zeigt sich der Kapitän enttäuscht.

Der Kapitän übernahm nicht die Verantwortung

Van Dijk selbst trat vom Punkt übrigens nicht an, was auch daran liegen könnte, dass er 2022 gegen Argentinien als erster Schütze an Martinez scheiterte.

Nachdem Teun Koopmeiners die Europäer in Front geschossen hat, vergeben Justin Kluivert (linke Stange), Quinten Timber (neben das Tor) und Crysencio Summerville (scheitert an Bounou) und besiegeln somit das Aus der Elftal.

Auch Jan Paul van Hecke, ein weiterer Innenverteidiger, zeigt sich enttäuscht: "Wir haben hart gekämpft und alles gegeben. Es war ein sehr intensives Spiel. Wir haben alles versucht, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Es ist so schmerzvoll für das Land und die Mannschaft."

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