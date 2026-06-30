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Video: Elfmeter-Drama zwischen Marokko und Niederlande
Nach einem späten Rückstand kann sich Marokko gegen die Niederlande noch in die Verlängerung retten. Die Partie endet in einem Elfer-Drama.
Die Niederlande scheitern bereits im Sechzehntelfinale an Marokko (Spielbericht >>>).
In der 72. Spielminute bringt Cody Gakpo die "Oranje" entgegen des Spielverlaufs mit 1:0 in Führung. Bereits in der Nachspielzeit bringt Innenverteidiger Issa Diop die Nordafrikaner zurück ins Spiel (90+1).
Die Verlängerung bringt für beide Mannschaften nichts ein und somit geht es ins Elfmeterschießen.
Fünf von zehn Elferschützen scheitern vom Punkt.