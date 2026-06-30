Video: Elfmeter-Drama zwischen Marokko und Niederlande

Die Niederlande scheitern bereits im Sechzehntelfinale an Marokko (Spielbericht >>>).

In der 72. Spielminute bringt Cody Gakpo die "Oranje" entgegen des Spielverlaufs mit 1:0 in Führung. Bereits in der Nachspielzeit bringt Innenverteidiger Issa Diop die Nordafrikaner zurück ins Spiel (90+1).

Die Verlängerung bringt für beide Mannschaften nichts ein und somit geht es ins Elfmeterschießen.

Fünf von zehn Elferschützen scheitern vom Punkt.

Die Highlights im Video: