Klopp: Deutschland hätte sowieso keine Chance gegen Frankreich

Deutschland ist raus.

Im Elfmeterschießen kegelte Außenseiter Paraguay (zum Spielbericht >>>) das Team von Julian Nagelsmann aus dem Turnier.

Der Tiefpunkt einer Verlierer-Generation? >>>

Als Experte bei Magenta TV ordnet der zweifache Welttrainer Jürgen Klopp das Sechzehntelfinal-Aus - und damit die dritte enttäuschende WM in Folge - ein. "Es steht völlig außer Frage, dass nach diesem Turnier und dem erneuten Ausscheiden alles in Frage gestellt wird. Wir reden über ein Jahrzehnt, das ist ein Knaller."

Mit der U10 anfangen?

Es gehe dabei nicht nur um den Nationalteamtrainer Julian Nagelsmann, "sondern über Nachwuchskonzepte." Natürlich, so Klopp, könne man die einzelnen Dinge aufzählen, die nicht funktioniert haben.

"Aber dann sind wir keinen Schritt weiter. Eigentlich müssen wir in der U10 anfangen und warten, was in ein paar Jahren herauskommt."

Der Ex-Liverpool-Coach hinterfragt außerdem die Qualität der Mannschaft: "Vielleicht ist es der Zeitpunkt für einen Neuanfang. Weltklasse war es dann halt doch nicht - das ist halt ein Problem." Bei anderen Teams würden einzelne Akteure Spiele entscheiden können.

Chance gegen Frankreich: "Müssen ja nicht so tun"

Eines dieser Teams mit überragenden Einzelspielern wäre Deutschlands möglicher Achtelfinalgegner Frankreich gewesen.

Klopp hätte dem DFB-Team in diesem Duell ohnehin nicht viel zugetraut, wie er offenbart: "Wir müssen ja nicht so tun, als hätten wir mit dieser Leistung gegen Frankreich eine Chance. Da können wir auch sagen: Fliegen wir heute raus oder in ein paar Tagen."

Die Deutschen sahen in den Augen des 59-Jährigen nicht aus, "wie eine Mannschaft, die Weltmeister werden kann."