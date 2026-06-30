Deutschland Deutschland GER
Paraguay Paraguay PAR
Im Elfm.
3:4
0:1 , 1:0 , 0:0
Endstand 1:1
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WM-Sensation! Deutschland fliegt im Sechzehntelfinale raus

Die DFB-Elf ist gegen Außenseiter Paraguay ideenlos und muss ins Elfmeterschießen. Vom Punkt beweisen die Deutschen keine guten Nerven.

WM-Sensation! Deutschland fliegt im Sechzehntelfinale raus Foto: © IMAGO / DeFodi Images
Textquelle: © LAOLA1
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Die K.o.-Phase der WM hat ihre erste faustdicke Überraschung!

Die DFB-Elf zeigt sich gegen Außenseiter Paraguay ideenlos und muss ins Elfmeterschießen. Dort beweist der Underdog die deutlich besseren Nerven und gewinnt mit 4:3. Nach 120 Minuten steht es 1:1.

Führung für Paraguay

Bereits in der zweiten Spielminute ist DFB-Keeper Manuel Neuer erstmals zur Stelle. Nach einer Ecke versucht es Junior Alonso aus kurzer Distanz, Neuer wehrt ab. Ansonsten ist Deutschland spielbestimmend, kommt aber zunächst nicht zu klaren Chancen. Grund dafür ist auch der Gegner, der in der Defensive sehr kompakt steht und wenig Räume anbietet.

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Das Spiel plätschert etwas vor sich hin - bis Paraguay aus dem Nichts in Führung geht. Im Anschluss an eine Ecke bringt Matias Galarza den Ball zur Mitte. Dort steht der 1,68 Meter große Julio Enciso komplett unbewacht und köpft zum 0:1 ein.

In weiterer Folge kommt auch Deutschland endlich zu Möglichkeiten. Felix Nmechas Abschluss wird abgefälscht (45+2), Joshua Kimmich bringt den Ball nach einem Eckball nicht an Tormann Orlando Gill vorbei (45+3).

Havertz gleicht aus

Nagelsmann wechselt zur Pause, für Nmecha kommt Leon Goretzka. Und trotzdem kassiert Deutschland fast das zweite Gegentor: Enciso erkämpft den Ball gegen Kimmich, im Eins-gegen-Eins kann Neuer aber das 0:2 verhindern (50.).

Auf der Gegenseite kann dann Deutschland ausgleichen. Eine Hereingabe von Florian Wirtz findet den Kopf von Kai Havertz, der Arsenal-Legionär verlängert zum 1:1 (54.).

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Havertz gleicht zum 1:1 aus
Foto: ©IMAGO / ZUMA Press

In weiterer Folge flacht die Partie wieder deutlich ab.

Es dauert bis zur 78. Minute, ehe sich die nächste Chance bietet - sie gehört den Deutschen. Erneut flankt Wirtz, Havertz köpft - aber Gill pariert (78.). Bei einer Kontermöglichkeit eine Minute zuvor steht Paraguays Gustavo Caballero im Abseits. Tore fallen keine mehr, es geht in die Verlängerung.

Umstrittene Schiedsrichterentscheidung

Dort findet der eingewechselte Nick Woltemade die erste Chance vor, sein Schuss wird von Gustavo Gomez geblockt (97.).

Aus der 13. Ecke trifft Deutschland schließlich: Jonathan Tah setzt den Ball am zweiten Pfosten per Kopf wuchtig zum 2:1 in die Maschen (102.). Allerdings: Nach VAR-Review kassiert der Unparteiische die Führung wieder ein. Er gibt ein Stürmerfoul von Waldemar Anton, der den Keeper von Paraguay vor dem Tor behindert - eine durchaus harte Entscheidung.

Weiter sind es die Ecken, die für die meiste Gefahr sorgen. Waldemar Anton köpft Gill aber direkt in die Arme (119.), Nadiem Amiri schießt einen Freistoß daneben (120+1). Die Partie geht ins Elfmeterschießen.

Paraguay-Goalie wird zum Helden

Mit Havertz scheitert direkt der erste Schütze an Gill, Mauricio bringt Paraguay in Führung. Kapitän Kimmich trifft, Gomez ebenso. Bei Jamal Musialas Versuch ist Gill dran, kann das Tor aber nicht verhindern.

Galarza verlädt Neuer und stellt auf 3:2, Gill pariert in der Folge gegen Woltemade. Den ersten Matchball vergibt Antonio Sanabria, der vorbeischießt - Amiri gleicht aus. Manuel Neuer hält den zweiten Matchball von Fabian Balbuena.

Jonathan Tah jagt als sechster Schütze den Ball weit über das Tor - mit der dritten Chance auf das Weiterkommen verwandelt schließlich Jose Canale.

Durch den 4:3-Sieg im Elfmeterschießen zieht Paraguay ins Achtelfinale ein. Dort wartet der Sieger aus dem Duell zwischen Frankreich und Schweden.

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