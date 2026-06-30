WM-Sensation! Deutschland fliegt im Sechzehntelfinale raus

In weiterer Folge flacht die Partie wieder deutlich ab.
Es dauert bis zur 78. Minute, ehe sich die nächste Chance bietet - sie gehört den Deutschen. Erneut flankt Wirtz, Havertz köpft - aber Gill pariert (78.). Bei einer Kontermöglichkeit eine Minute zuvor steht Paraguays Gustavo Caballero im Abseits. Tore fallen keine mehr, es geht in die Verlängerung.
Umstrittene Schiedsrichterentscheidung
Dort findet der eingewechselte Nick Woltemade die erste Chance vor, sein Schuss wird von Gustavo Gomez geblockt (97.).
Aus der 13. Ecke trifft Deutschland schließlich: Jonathan Tah setzt den Ball am zweiten Pfosten per Kopf wuchtig zum 2:1 in die Maschen (102.). Allerdings: Nach VAR-Review kassiert der Unparteiische die Führung wieder ein. Er gibt ein Stürmerfoul von Waldemar Anton, der den Keeper von Paraguay vor dem Tor behindert - eine durchaus harte Entscheidung.
Weiter sind es die Ecken, die für die meiste Gefahr sorgen. Waldemar Anton köpft Gill aber direkt in die Arme (119.), Nadiem Amiri schießt einen Freistoß daneben (120+1). Die Partie geht ins Elfmeterschießen.
Paraguay-Goalie wird zum Helden
Mit Havertz scheitert direkt der erste Schütze an Gill, Mauricio bringt Paraguay in Führung. Kapitän Kimmich trifft, Gomez ebenso. Bei Jamal Musialas Versuch ist Gill dran, kann das Tor aber nicht verhindern.
Galarza verlädt Neuer und stellt auf 3:2, Gill pariert in der Folge gegen Woltemade. Den ersten Matchball vergibt Antonio Sanabria, der vorbeischießt - Amiri gleicht aus. Manuel Neuer hält den zweiten Matchball von Fabian Balbuena.
Jonathan Tah jagt als sechster Schütze den Ball weit über das Tor - mit der dritten Chance auf das Weiterkommen verwandelt schließlich Jose Canale.
Durch den 4:3-Sieg im Elfmeterschießen zieht Paraguay ins Achtelfinale ein. Dort wartet der Sieger aus dem Duell zwischen Frankreich und Schweden.
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