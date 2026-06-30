WM-Sensation! Deutschland fliegt im Sechzehntelfinale raus

Die K.o.-Phase der WM hat ihre erste faustdicke Überraschung!

Die DFB-Elf zeigt sich gegen Außenseiter Paraguay ideenlos und muss ins Elfmeterschießen. Dort beweist der Underdog die deutlich besseren Nerven und gewinnt mit 4:3. Nach 120 Minuten steht es 1:1.

Führung für Paraguay

Bereits in der zweiten Spielminute ist DFB-Keeper Manuel Neuer erstmals zur Stelle. Nach einer Ecke versucht es Junior Alonso aus kurzer Distanz, Neuer wehrt ab. Ansonsten ist Deutschland spielbestimmend, kommt aber zunächst nicht zu klaren Chancen. Grund dafür ist auch der Gegner, der in der Defensive sehr kompakt steht und wenig Räume anbietet.

Alle News zur WM 2026 >>>

Das Spiel plätschert etwas vor sich hin - bis Paraguay aus dem Nichts in Führung geht. Im Anschluss an eine Ecke bringt Matias Galarza den Ball zur Mitte. Dort steht der 1,68 Meter große Julio Enciso komplett unbewacht und köpft zum 0:1 ein.

In weiterer Folge kommt auch Deutschland endlich zu Möglichkeiten. Felix Nmechas Abschluss wird abgefälscht (45+2), Joshua Kimmich bringt den Ball nach einem Eckball nicht an Tormann Orlando Gill vorbei (45+3).

Havertz gleicht aus

Nagelsmann wechselt zur Pause, für Nmecha kommt Leon Goretzka. Und trotzdem kassiert Deutschland fast das zweite Gegentor: Enciso erkämpft den Ball gegen Kimmich, im Eins-gegen-Eins kann Neuer aber das 0:2 verhindern (50.).

Auf der Gegenseite kann dann Deutschland ausgleichen. Eine Hereingabe von Florian Wirtz findet den Kopf von Kai Havertz, der Arsenal-Legionär verlängert zum 1:1 (54.).