Klarheit für Deutschland: Nico Schlotterbeck erleidet WM-Aus

Keine Nachnominierung möglich
Für die Deutschen ist es bereits der zweite verletzungsbedingte Ausfall bei der laufenden WM-Endrunde. Im letzten Testspiel zog sich Lennart Karl einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zu.
Anders als bei Karl (für ihn rückte Assan Ouédraogo ins Team) darf Nationaltrainer Julian Nagelsmann nun keinen Spieler nachnominieren.
Die FIFA-Regularien besagen nämlich, dass verletzte Feldspieler nur bis 24 Stunden vor dem ersten Spiel ersetzt werden dürfen. Torhüter dürften allerdings noch nachnominiert werden.