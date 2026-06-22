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Klarheit für Deutschland: Nico Schlotterbeck erleidet WM-Aus

Der Innenverteidiger verletzte sich im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste schwer.

Klarheit für Deutschland: Nico Schlotterbeck erleidet WM-Aus Foto: © IMAGO / Ulmer / Teamfoto
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Deutschland muss für die restliche Fußball-WM auf einen Leistungsträger verzichten.

Nico Schlotterbeck wurde in der Halbzeit gegen die Elfenbeinküste verletzt ausgetauscht. Wie der DFB nun mitteilt, wird der BVB-Spieler aufgrund einer Innenbandverletzung am linken Sprunggelenk für mehrere Monate ausfallen.

Vorerst werde der Abwehrspieler bei der Mannschaft in den USA bleiben, heißt es außerdem.

Nagelsmanns Optionen

Real Madrids Antonio Rüdiger (33) wurde gegen die Elfenbeinküste für Schlotterbeck eingewechselt.

Ansonsten stehen mit Waldemar Anton (29, BVB) und Malick Thiaw (24, Newcastle) noch zwei weitere Innenverteidiger im DFB-Aufgebot, die neben Jonathan Tah auflaufen können.

Keine Nachnominierung möglich

Für die Deutschen ist es bereits der zweite verletzungsbedingte Ausfall bei der laufenden WM-Endrunde. Im letzten Testspiel zog sich Lennart Karl einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zu.

Anders als bei Karl (für ihn rückte Assan Ouédraogo ins Team) darf Nationaltrainer Julian Nagelsmann nun keinen Spieler nachnominieren.

Die FIFA-Regularien besagen nämlich, dass verletzte Feldspieler nur bis 24 Stunden vor dem ersten Spiel ersetzt werden dürfen. Torhüter dürften allerdings noch nachnominiert werden.

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