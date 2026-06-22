Klarheit für Deutschland: Nico Schlotterbeck erleidet WM-Aus

Deutschland muss für die restliche Fußball-WM auf einen Leistungsträger verzichten.

Nico Schlotterbeck wurde in der Halbzeit gegen die Elfenbeinküste verletzt ausgetauscht. Wie der DFB nun mitteilt, wird der BVB-Spieler aufgrund einer Innenbandverletzung am linken Sprunggelenk für mehrere Monate ausfallen.

Vorerst werde der Abwehrspieler bei der Mannschaft in den USA bleiben, heißt es außerdem.

Nagelsmanns Optionen

Real Madrids Antonio Rüdiger (33) wurde gegen die Elfenbeinküste für Schlotterbeck eingewechselt.

Ansonsten stehen mit Waldemar Anton (29, BVB) und Malick Thiaw (24, Newcastle) noch zwei weitere Innenverteidiger im DFB-Aufgebot, die neben Jonathan Tah auflaufen können.