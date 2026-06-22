Der Tag, an dem Diego Maradona zur Legende wurde

Am Montag (19:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) trifft Österreich im Rahmen der Fußball-WM 2026 auf Argentinien und Lionel Messi. Der Tag, der 22. Juni, ist dabei aus argentinischer Sicht ein ganz besonderer.

Denn vor genau 40 Jahren veränderte sich die Fußballwelt für immer. Am 22. Juni 1986 wurde Diego Armando Maradona gegen England von "El Pipe de Oro" (Der Goldjunge) zum "D10S" (Dios für Gott).

Dabei lieferte Maradona ein Spiel, das ihn vermutlich besser beschreibt als jedes andere. Denn Argentiniens Nummer zehn erzielte nicht nur zwei normale Tore beim 2:1-Sieg im WM-Viertelfinale gegen die Engländer - er erzielte zwei der legendärsten Tore der Fußball-Geschichte.