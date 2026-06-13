Kanada CAN
Bosnien und Herzegowina BIH
Endstand
1:10:1 , 1:0
-
Cyle Larin
-
Jovo Lukic
NEWS
VIDEO: Kanada-Joker sticht 120 Sekunden nach Einwechslung
Cyle Larin rettet Kanada gegen Bosnien-Herzegowina den allerersten WM-Punkt - nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung. Die Highlights des Spiels im Video:
Co-Gastgeber Kanada jubelt über den ersten WM-Punkt in der Geschichte!
Die "Ahornblätter" trennen sich zum Auftakt der Heim-WM 1:1 von Bosnien-Herzegowina (Spielbericht >>>).
Jovo Lukic bringt die Gäste-Elf von Trainer Sergej Barbarez in der ersten Hälfte in Führung (21.), der eingewechselte Cyle Larin (78.) rettet der Mannschaft von Coach Jesse Marsch einen Punkt - nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung.
Tabelle & Spielplan Gruppe B >>>