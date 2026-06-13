VIDEO: Kanada-Joker sticht 120 Sekunden nach Einwechslung

Co-Gastgeber Kanada jubelt über den ersten WM-Punkt in der Geschichte!

Die "Ahornblätter" trennen sich zum Auftakt der Heim-WM 1:1 von Bosnien-Herzegowina (Spielbericht >>>).

Jovo Lukic bringt die Gäste-Elf von Trainer Sergej Barbarez in der ersten Hälfte in Führung (21.), der eingewechselte Cyle Larin (78.) rettet der Mannschaft von Coach Jesse Marsch einen Punkt - nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung.

Tabelle & Spielplan Gruppe B >>>

Die Tore und alle Highlights im Video: