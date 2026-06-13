Kanada Kanada CAN
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina BIH
Endstand
1:1
0:1 , 1:0
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VIDEO: Kanada-Joker sticht 120 Sekunden nach Einwechslung

Cyle Larin rettet Kanada gegen Bosnien-Herzegowina den allerersten WM-Punkt - nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung. Die Highlights des Spiels im Video:

Textquelle: © LAOLA1
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Co-Gastgeber Kanada jubelt über den ersten WM-Punkt in der Geschichte!

Die "Ahornblätter" trennen sich zum Auftakt der Heim-WM 1:1 von Bosnien-Herzegowina (Spielbericht >>>).

Jovo Lukic bringt die Gäste-Elf von Trainer Sergej Barbarez in der ersten Hälfte in Führung (21.), der eingewechselte Cyle Larin (78.) rettet der Mannschaft von Coach Jesse Marsch einen Punkt - nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung.

Tabelle & Spielplan Gruppe B >>>

Die Tore und alle Highlights im Video:

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