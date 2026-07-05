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WM heute: Achtelfinale Brasilien - Norwegen
Für wen geht die WM-Reise am Sonntag zu Ende: Vinicius Junior oder Erling Haaland? LIVE-Infos:
In New Jersey kommt es am Sonntag (ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker) im Achtelfinale der FIFA WM 2026 zum Duell zwischen Brasilien und Norwegen.
Beide Teams konnten sich im Sechzehntelfinale mit einem 2:1-Sieg durchsetzen. Während Norwegen die Elfenbeinküste schlug, benötigte Brasilien ein Tor in der Nachspielzeit von Gabriel Martinelli, um Japan 2:1 zu besiegen.
Großes Augenmerk wird am Sonntag freilich auf den Superstars der beiden Teams liegen, die im bisherigen Turnierverlauf voll überzeugen konnten:
Real-Madrid-Star Vinicius Junior (Brasilien) hält bei vier Toren in vier Spielen, Manchester-City-Tormaschine Erling Haaland (Norwegen) bei fünf Toren in drei Einsätzen.
Das letzte WM-Duell zwischen Brasilien und Norwegen ging bei der WM 1998 übrigens an die Wikinger aus Skandinavien (2:1).