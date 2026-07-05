Brasilien Brasilien BRA
Norwegen Norwegen NOR
Heute 22:00 Uhr
1 1.75
X 3.80
2 4.00
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

WM heute: Achtelfinale Brasilien - Norwegen

Für wen geht die WM-Reise am Sonntag zu Ende: Vinicius Junior oder Erling Haaland? LIVE-Infos:

WM heute: Achtelfinale Brasilien - Norwegen Foto: © IMAGO / DeFodi Images
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In New Jersey kommt es am Sonntag (ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker) im Achtelfinale der FIFA WM 2026 zum Duell zwischen Brasilien und Norwegen.

Beide Teams konnten sich im Sechzehntelfinale mit einem 2:1-Sieg durchsetzen. Während Norwegen die Elfenbeinküste schlug, benötigte Brasilien ein Tor in der Nachspielzeit von Gabriel Martinelli, um Japan 2:1 zu besiegen.

WM 2026: Der Turnierbaum >>>

Großes Augenmerk wird am Sonntag freilich auf den Superstars der beiden Teams liegen, die im bisherigen Turnierverlauf voll überzeugen konnten:

Real-Madrid-Star Vinicius Junior (Brasilien) hält bei vier Toren in vier Spielen, Manchester-City-Tormaschine Erling Haaland (Norwegen) bei fünf Toren in drei Einsätzen.

Das letzte WM-Duell zwischen Brasilien und Norwegen ging bei der WM 1998 übrigens an die Wikinger aus Skandinavien (2:1).

LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

WM 2026 im TV: So teilen sich ORF und ServusTV das Achtelfinale

WM 2026 im TV: So teilen sich ORF und ServusTV das Achtelfinale

Fußball WM
WM-Programm, 5. Juli: Können Haaland & Co. Brasilien stoppen?

WM-Programm, 5. Juli: Können Haaland & Co. Brasilien stoppen?

Fußball WM
Gute Personal-News für Brasilien-Coach Ancelotti

Gute Personal-News für Brasilien-Coach Ancelotti

Fußball WM
WM-Programm, 5. Juli: Können Haaland & Co. Brasilien stoppen?

WM-Programm, 5. Juli: Können Haaland & Co. Brasilien stoppen?

Fußball WM
WM-Programm, 4. Juli: Frankreich fordert DFB-Bezwinger Paraguay

WM-Programm, 4. Juli: Frankreich fordert DFB-Bezwinger Paraguay

Fußball WM
WM-Power-Ranking: Ist Frankreich überhaupt zu stoppen?

WM-Power-Ranking: Ist Frankreich überhaupt zu stoppen?

Fußball WM
4
Keine Mannschaft, sondern ein Team

Keine Mannschaft, sondern ein Team

ÖFB-Team
5

Kommentare

JETZT NEU: Diskutiere mit den LAOLA1-Usern bei Live-Events in unserem neuen LAOLA1-Chat!

Brasilien (Teams, Fußball) Norwegen (Team, Fußball) Erling Braut Haaland Vinicius Junior Fußball FIFA WM 2026