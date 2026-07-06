Rekordchampion raus: Haaland eliminiert Brasilien spät

Norwegen eliminiert Brasilien und gewinnt im WM-Achtelfinale mit 2:1.

Bereits in der 14. Minute bietet sich Brasilien die große Chance auf die Führung. Cunha wird im Strafraum von Ajer zu Fall gebracht. Nach einem VAR-Check zeigt der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt.

Guimarães übernimmt die Verantwortung, scheitert mit einem zu unplatzierten Strafstoß aber an Norwegen-Keeper Nyland.

Auch danach bleibt Brasilien die spielbestimmende Mannschaft. Martinelli setzt sich über die Außenbahn durch, seine Hereingabe verpasst Guimarães in der Mitte nur knapp.

Vini geigt auf

In der 35. Minute sorgt Vinicius Junior mit einer weiteren starken Einzelaktion für Gefahr. Ødegaard verliert den Ball im eigenen Strafraum, dadurch kommt Vinicius Jr. aus kurzer Distanz zum Abschluss. Nyland ist jedoch erneut zur Stelle und verhindert mit einer starken Parade den Rückstand.

Von Norwegen kommt offensiv lange kaum etwas. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte bietet sich den Skandinaviern dann aber die Riesenchance auf die Führung.

Odegaard mit der großen Chance

Haaland wird im Strafraum von zwei Brasilianern gedoppelt, wodurch Ødegaard plötzlich völlig frei zum Abschluss kommt. Aus rund 14 Metern zieht der Kapitän ab, doch Alisson verhindert mit einer starken Parade den Rückstand (45.+3).

Nach Seitenwechsel hat der eingewechselte Endrick in seiner ersten Aktion die große Chance zur Führung. Vinícius Júnior spielt einen starken Steckpass, der die gesamte norwegische Hintermannschaft aushebelt. Endrick nimmt den Ball jedoch nicht optimal mit und setzt den Abschluss unter Bedrängnis knapp am Tor vorbei (58.).

Auf der Gegenseite verpasst Erling Haaland nur kurz darauf eine Hereingabe hauchdünn (67.), ehe ein Schuss von Schjelderup von Alisson Becker stark pariert wird (70.).

Haaland entscheidet Partie

Die anhaltende Druckphase nutzt schließlich Haaland selbst: Nach einer Flanke steigt er im Strafraum am höchsten und köpft zur 1:0-Führung für Norwegen ein (79.).

Daraufhin drückt Brasilien auf den Ausgleich. Casemiro und ein Beinahe-Eigentor von Ajer bringen die "Selecao" beinahe wieder heran.

Doch Haaland macht mit einem Tor aus der Distanz alles klar und stellt auf 2:0 (90.).

Neymar verabschiedet sich mit Tor

In der zehnten Minute der Nachspielzeit trifft Neymar noch per Elfmeter zum Anschluss, weil Leo Østigård Casemiro im Strafraum mit dem Ellbogen erwischt. Aber das Tor kommt zu spät.

Damit stehen die Wikinger im WM-Viertelfinale und treffen dort auf den Sieger aus dem Duell zwischen Mexiko und England.