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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Brasilien vs. Norwegen

WM 2026 heute live: Wo läuft Brasilien gegen Norwegen am Sonntag ab 22:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Brasilien vs. Norwegen Foto: © IMAGO / Bihlmayerfotografie
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Sonntag mit dem Spiel Brasilien gegen Norwegen (Sonntag, ab 22:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1 & ORF ON. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Sonntag, 05.07., 22:00 Uhr: Brasilien vs. Norwegen

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Montag, 06.07., 02:00 Uhr: Mexiko vs. England

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

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