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Große Emotionen! Schiedsrichter nach Final-Nominierung gerührt

Slavko Vincic wird das WM-Finale am Sonntag leiten. Als er dies erfuhr, kam es zu einem berührenden Moment.

Große Emotionen! Schiedsrichter nach Final-Nominierung gerührt Foto: © IMAGO / SOPA Images
Textquelle: © APA
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Schiedsrichter Slavko Vincic brach in Tränen aus und umarmte tief bewegt seine Assistenten Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic.

WM-Finale: Schiedsrichterteam steht fest >>>

Ein Video des Fußball-Weltverbandes FIFA zeigt den berührenden Moment, als der Referee aus Slowenien erfahren hat, dass er am Sonntag (21.00 Uhr/live ORF 1 und im LIVE-Ticker >>>) in East Rutherford das WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien pfeifen darf.

Vierter Einsatz für Vincic

Der 46-Jährige kommt beim Turnier zum vierten Mal zum Einsatz. Zuvor pfiff er Brasilien - Marokko (1:1), Jordanien - Algerien (1:2) und im Sechzehntelfinale Mexiko - Ecuador (2:0).

Das bisherige Highlight von Vincic war das Champions-League-Finale Real Madrid gegen Borussia Dortmund (2:0) im Jahr 2024.

Die Final-Nominierung gab FIFA-Schiedsrichter-Boss Pierluigi Collina bei einer Besprechung mit Unparteiischen, Assistenten und Videoschiedsrichtern bekannt, die die Entscheidung alle sichtlich angespannt erwarteten. Der Italiener überreichte dann Vincic ein schwarzes Trikot mit seinem Namen.

Alle Final-Spiele der WM-Geschichte>>>

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