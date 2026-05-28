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Von 1930 bis 2022: Fakten und Zuschauerzahlen der WM-Finalspiele

Welches WM-Finale knackte den Zuseher-Rekord? 🏟️ Alle Tore, Verlängerungen und exakten Zuschauerzahlen von 1930 bis zum Rekord-Match 2022. Jetzt nachsehen!

Von 1930 bis 2022: Fakten und Zuschauerzahlen der WM-Finalspiele Foto: © GEPA
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Die Geschichte der FIFA-Weltmeisterschaften ist reich an packenden Duellen, historischen Toren und dramatischen Entscheidungen im Elfmeterschießen.

Wer stand sich in den größten Matches der Fußballgeschichte gegenüber und wie viele Fans erlebten die Sternstunden live auf der Tribüne? Diese Übersicht liefert alle harten Fakten zu sämtlichen Endspielen der WM-Historie - inklusive der offiziellen Zuseherzahlen in den Stadien.

Datum

Ort

Paarung

Ergebnis

Zuschauer

30.07.1930

Montevideo  

Uruguay - Argentinien       

4:2 (1:2)

68.346

10.06.1934

Rom        

Italien - Tschechoslowakei  

2:1 n.V.  (1:1,0:0)                                            

55.000

19.06.1938

Paris       

Italien - Ungarn            

4:2 (3:1)

45.000

16.07.1950

Rio  

Uruguay - Brasilien         

2:1 (0:0) *)                       

173.850

04.07.1954

Bern        

Deutschland - Ungarn        

3:2 (2:2)

62.500

29.06.1958

Stockholm   

Brasilien - Schweden        

5:2 (2:1)

49.737

17.06.1962

Santiago    

Brasilien - Tschechoslowakei

3:1 (1:1)

68.679

30.07.1966

London      

England - Deutschland       

4:2 n.V. (2:2,1:1)                                                     

96.924

21.06.1970

Mexiko-City 

Brasilien - Italien         

4:1 (1:1)

107.412

07.07.1974

München     

Deutschland - Niederlande   

2:1 (2:1)

78.200

25.06.1978

Buenos Aires

Argentinien - Niederlande   

3:1 n.V.  (1:1,1:0)                               

71.483

11.07.1982

Madrid      

Italien - Deutschland       

3:1 (0:0)

90.000

29.06.1986

Mexiko-City 

Argentinien - Deutschland   

3:2 (1:0)

114.600

08.07.1990

Rom         

Deutschland - Argentinien   

1:0 (0:0)

73.603

17.07.1994

Pasadena    

Brasilien - Italien    

3:2 i.E. (0:0)

94.194

12.07.1998

Saint Denis 

Frankreich - Brasilien      

3:0 (2:0)

80.000

30.06.2002

Yokohama    

Brasilien - Deutschland     

2:0 (0:0)

69.029

09.07.2006

Berlin      

Italien - Frankreich        

5:3 i.E. (1:1)   

69.000

11.07.2010

Johannesburg

Spanien-Niederlande   

1:0 n.V. (0:0)

84.490

13.07.2014

Rio de Janeiro

Deutschland-Argentinien

1:0 n.V. (0:0)

74.738

15.07.2018

Moskau

Frankreich-Kroatien

4:2

78.011

18.12.2022

Katar

Argentinien-Frankreich

4:2 i.E. (3:3 n.V.)

88.966

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