Die Geschichte der FIFA-Weltmeisterschaften ist reich an packenden Duellen, historischen Toren und dramatischen Entscheidungen im Elfmeterschießen.

Wer stand sich in den größten Matches der Fußballgeschichte gegenüber und wie viele Fans erlebten die Sternstunden live auf der Tribüne? Diese Übersicht liefert alle harten Fakten zu sämtlichen Endspielen der WM-Historie - inklusive der offiziellen Zuseherzahlen in den Stadien.