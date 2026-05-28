Datum
Ort
Paarung
Ergebnis
Zuschauer
30.07.1930
Montevideo
Uruguay - Argentinien
4:2 (1:2)
68.346
10.06.1934
Rom
Italien - Tschechoslowakei
2:1 n.V. (1:1,0:0)
55.000
19.06.1938
Paris
Italien - Ungarn
4:2 (3:1)
45.000
16.07.1950
Rio
Uruguay - Brasilien
2:1 (0:0) *)
173.850
04.07.1954
Bern
Deutschland - Ungarn
3:2 (2:2)
62.500
29.06.1958
Stockholm
Brasilien - Schweden
5:2 (2:1)
49.737
17.06.1962
Santiago
Brasilien - Tschechoslowakei
3:1 (1:1)
68.679
30.07.1966
London
England - Deutschland
4:2 n.V. (2:2,1:1)
96.924
21.06.1970
Mexiko-City
Brasilien - Italien
4:1 (1:1)
107.412
07.07.1974
München
Deutschland - Niederlande
2:1 (2:1)
78.200
25.06.1978
Buenos Aires
Argentinien - Niederlande
3:1 n.V. (1:1,1:0)
71.483
11.07.1982
Madrid
Italien - Deutschland
3:1 (0:0)
90.000
29.06.1986
Mexiko-City
Argentinien - Deutschland
3:2 (1:0)
114.600
08.07.1990
Rom
Deutschland - Argentinien
1:0 (0:0)
73.603
17.07.1994
Pasadena
Brasilien - Italien
3:2 i.E. (0:0)
94.194
12.07.1998
Saint Denis
Frankreich - Brasilien
3:0 (2:0)
80.000
30.06.2002
Yokohama
Brasilien - Deutschland
2:0 (0:0)
69.029
09.07.2006
Berlin
Italien - Frankreich
5:3 i.E. (1:1)
69.000
11.07.2010
Johannesburg
Spanien-Niederlande
1:0 n.V. (0:0)
84.490
13.07.2014
Rio de Janeiro
Deutschland-Argentinien
1:0 n.V. (0:0)
74.738
15.07.2018
Moskau
Frankreich-Kroatien
4:2
78.011
18.12.2022
Katar
Argentinien-Frankreich
4:2 i.E. (3:3 n.V.)
88.966
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