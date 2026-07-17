-
Die Argentinien-ViertelstundeAnsakonferenz
-
Highlights: Der Titelverteidiger braucht fünf Minuten für die WendeFIFA WM 2026
-
Ist Spanien jetzt unschlagbar?Ansakonferenz
-
Highlights: Oyarzabal und Porro beenden Frankreichs TräumeFIFA WM 2026
-
ÖFB 2030: Wer steht in der WM-Startelf?Ansakonferenz
-
Highlights: Argentinien dreht gegen die Schweiz erst spät aufFIFA WM 2026
-
Highlights: Bellingham-Doppelpack bringt England ins HalbfinaleFIFA WM 2026
-
Highlights: Spanien profitiert von Tormann-PatzerFIFA WM 2026
-
Highlights: Mbappe und Dembele zaubern erneut für FrankreichFIFA WM 2026
-
Unser WM-Finale steht fest!Ansakonferenz
NEWS
WM-Finale: Schiedsrichterteam steht fest
Für den Slowenen ist es das größte Spiel seiner bisherigen Karriere.
Wer wird Weltmeister?
Spanien und Argentinien kämpfen im Finale am Sonntag (21:00 Uhr im LIVE-Ticker) um den goldenen WM-Pokal.
Schiedsrichter aus Slowenien
Doch nicht nur Spanien und Argentinien werden im Finale vertreten sein, sondern auch Slowenien.
Denn der Slowene Slavko Vincic wird das Endspiel als Schiedsrichter leiten. Dabei wird er von seinen Landsmännern Tomas Klancik und Andraz Kovacic an den Seitenlinien unterstützt.
Für Vincic ist es das größte Spiel seiner bisherigen Karriere.
Zuvor war es das Champions-League-Finale 2024 zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund.
Alle Weltmeister der Geschichte>>>
Alle Final-Spiele der WM-Geschichte>>>