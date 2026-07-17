WM-Finale: Schiedsrichterteam steht fest

Wer wird Weltmeister?

Spanien und Argentinien kämpfen im Finale am Sonntag (21:00 Uhr im LIVE-Ticker) um den goldenen WM-Pokal.

Schiedsrichter aus Slowenien

Doch nicht nur Spanien und Argentinien werden im Finale vertreten sein, sondern auch Slowenien.

Denn der Slowene Slavko Vincic wird das Endspiel als Schiedsrichter leiten. Dabei wird er von seinen Landsmännern Tomas Klancik und Andraz Kovacic an den Seitenlinien unterstützt.

Für Vincic ist es das größte Spiel seiner bisherigen Karriere.

Zuvor war es das Champions-League-Finale 2024 zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund.

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