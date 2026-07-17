Spanien kann im WM-Finale gegen Argentinien auf Lamine Yamal zählen.

Der Offensivstar klagte zuletzt über muskuläre Beschwerden und absolvierte das Mannschaftstraining am Donnerstag nicht mit seinen Teamkollegen.

Sein Einsatz im Finale ist jedoch nicht in Gefahr: Yamal ist fit und soll gegen den Titelverteidiger Argentinien am Sonntag (um 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>) wie geplant in der Startelf stehen.