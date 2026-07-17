NEWS

Leicht angeschlagen: So geht es Yamal vor dem WM-Finale

Am Donnerstag trainierte der Spanier aufgrund von leichten Muskelbeschwerden nicht mit der Mannschaft. Nun gibt es ein Update:

Leicht angeschlagen: So geht es Yamal vor dem WM-Finale Foto: © IMAGO / AFLOSPORT
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Spanien kann im WM-Finale gegen Argentinien auf Lamine Yamal zählen.

Der Offensivstar klagte zuletzt über muskuläre Beschwerden und absolvierte das Mannschaftstraining am Donnerstag nicht mit seinen Teamkollegen.

Sein Einsatz im Finale ist jedoch nicht in Gefahr: Yamal ist fit und soll gegen den Titelverteidiger Argentinien am Sonntag (um 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>) wie geplant in der Startelf stehen.

Die besten WM-Torschützen aller Zeiten

#18 - Neymar (Brasilien)
#18 - David Villa (Spanien)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Vorsichtsmaßnahme: Lamine Yamal trainiert nur individuell

Vorsichtsmaßnahme: Lamine Yamal trainiert nur individuell

Fußball WM
6
Wieso das WM-Finale eine Premiere ist

Wieso das WM-Finale eine Premiere ist

Fußball WM
Debüt im Finale: Der Weltmeister kann Trump nicht entgehen

Debüt im Finale: Der Weltmeister kann Trump nicht entgehen

Fußball WM
23
Wie in der NFL und NBA: Weltmeister bekommen besonderen Preis

Wie in der NFL und NBA: Weltmeister bekommen besonderen Preis

Fußball WM
4
Vor WM-Finale: Rauch- und Hitze-Warnung in New York

Vor WM-Finale: Rauch- und Hitze-Warnung in New York

Fußball WM
4
Emotionaler Messi meldet sich nach Einzug in das Finale zu Wort

Emotionaler Messi meldet sich nach Einzug in das Finale zu Wort

Fußball WM
25
Falkland-Banner: So wurden politische Gesten bisher bestraft

Falkland-Banner: So wurden politische Gesten bisher bestraft

Fußball WM
12

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 Spanien (Team, Fußball) Argentinien (Teams, Fußball) Lamine Yamal Fußball WM