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Wie in der NFL und NBA: Weltmeister bekommen besonderen Preis
Neben der WM-Trophäe und den Goldmedaillen bekommen die Weltmeister ein weiteres, im Fußball unübliches Andenken.
Die neuen Fußball-Weltmeister erhalten neben der WM-Trophäe und den Goldmedaillen einen weiteren Preis für ihren Titelgewinn.
Die FIFA vergibt erstmals Ringe an den Sieger des Finales zwischen Spanien und Argentinien am Sonntag in East Rutherford (um 21.00 Uhr im LIVE-Ticker >>>), wie der Weltverband mitteilte.
Eine Seite des Rings soll die WM-Trophäe zeigen, die andere die Identität des Teams widerspiegeln, hieß es weiter.
Es sollen auch 1.996 Ringe an Fans verkauft werden.
Direkt nach dem Finale sollen der Kapitän und der Trainer der Siegermannschaft eine vorläufige Version erhalten.
Tradition im amerikanischen Sport
Insgesamt gibt es 30 Ringe für das Gewinnerteam, diese werden zu einem späteren Zeitpunkt angefertigt.
Dass Meisterteams Ringe für ihren Triumph erhalten, ist vor allem im amerikanischen Sport Tradition.
So werden unter anderem an die Champions in der NFL und NBA Meisterringe vergeben.
Diese sind häufig mit wertvollen Edelsteinen besetzt und werden zum größten Teil von den Besitzern der Teams finanziert.
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