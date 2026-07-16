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Vor WM-Finale: Rauch- und Hitze-Warnung in New York
Aufgrund der aktuellen Hitzeperiode und Waldbränden könnte es zu einer Beeinträchtigung beim Finalspiel kommen.
Vor dem Fußball-WM-Finale herrscht in New York Rauch-Alarm. Waldbrände in Kanada und Minnesota haben gewaltige Rauchwolken verursacht, die bis nach New York City ziehen.
Die Bewohner sollen nach Möglichkeit ihr Haus nicht verlassen, Luftfilter nutzen und Masken tragen. So lauten die Empfehlungen von Gouverneurin Kathy Hochul. Die Luftqualität wird als ungesund eingestuft.
Im benachbarten East Rutherford findet am Sonntag das Endspiel zwischen Spanien und Argentinien statt.
Auswirkungen unklar
Noch ist unklar, ob die aktuelle Lage Auswirkungen auf das Match in New Jersey haben wird. Prognosen gehen davon aus, dass sich die Luftqualität von Samstag an bessert. New York wird derzeit auch von einer Hitzewelle erfasst.
Behörden haben den "Code Red" ausgerufen, die Temperaturen könnten auf bis zu 40 Grad steigen. Für die Bevölkerung wurde eine Website aufgesetzt, die Tipps im Umgang mit der Hitze geben soll. Am Samstag sollen Gewitter und Regen für eine Temperatursenkung sorgen.