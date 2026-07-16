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Vorsichtsmaßnahme: Lamine Yamal trainiert nur individuell

Der Spanien-Star hat leichte Probleme am Oberschenkel. Laut Teamchef Luis de la Fuente besteht aber kein Grund zur Sorge.

Vorsichtsmaßnahme: Lamine Yamal trainiert nur individuell Foto: © IMAGO / Anadolu Agency
Textquelle: © APA
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Drei Tage vor dem Endspiel der WM gegen Titelverteidiger Argentinien fehlt Spaniens Jungstar Lamine Yamal beim Mannschaftstraining.

Wie die Sportzeitung "Marca" berichtet, absolviert der 19-Jährige ebenso wie Teamkollege Pedro Porro nur eine individuelle Einheit. Grund dafür ist eine Blessur am linken Oberschenkel. Diese hatte sich der Offensivspieler des FC Barcelona im Halbfinale gegen Frankreich (2:0) zugezogen.

Halbfinal-Torschütze mit muskulären Problemen

Yamal war mit Frankreichs Verteidiger Lucas Digne kollidiert, als dieser den heraneilenden Spanier bei einem Klärungsversuch nicht gesehen und ihn am Oberschenkel getroffen hatte.

Dies führte zum Strafstoß, den Mikel Oyarzabal zum 1:0 verwandelte.

Porro pausierte wegen muskulärer Probleme. Wie "Marca" berichtete, sieht Trainer Luis de la Fuente kein Problem in dem individuellen Training beider Spieler. Es sei kein Grund zur Sorge, sondern nur eine Vorsichtsmaßnahme, hieß es.

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