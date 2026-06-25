FIFA sperrt asiatischen Nationalverband

Die FIFA hat den nepalesischen Fußballverband ANFA (All Nepal Football Association) mit sofortiger Wirkung suspendiert.

Grund dafür ist eine unerlaubte Einflussnahme von außen auf die Verbandsführung. Die Sperre gilt bis auf Weiteres und hat weitreichende Folgen für den Fußball im Himalaya-Staat.

Politische Einflussnahme als Grund

Wie die FIFA mitteilte, liege eine "Drittparteien-Einmischung" in die Angelegenheiten des Verbandes vor. Hintergrund ist ein monatelanger Konflikt zwischen der ANFA und dem nepalesischen Nationalen Sportrat. Dabei ging es unter anderem um die Durchführung von Verbandswahlen und die Kontrolle über die Fußballverwaltung. Die FIFA pocht traditionell auf die Unabhängigkeit ihrer Mitgliedsverbände von staatlichen Stellen.

Die Suspendierung bedeutet, dass sämtliche nepalesischen Nationalteams sowie Vereinsmannschaften vorerst von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen sind. Zudem verliert die ANFA ihre Mitgliedschaftsrechte innerhalb der FIFA und kann nicht mehr von Förderprogrammen, Schulungen oder finanzieller Unterstützung der FIFA und des Asiatischen Fußballverbandes AFC profitieren.

Sperre kann wieder aufgehoben werden

Die FIFA betonte jedoch, dass die Sperre jederzeit wieder aufgehoben werden könne, sobald die Voraussetzungen erfüllt seien und die Unabhängigkeit des Verbandes wiederhergestellt werde. Die Verantwortlichen der ANFA kündigten bereits Gespräche mit allen beteiligten Stellen an, um eine rasche Lösung zu finden.

Nepal liegt auf Rang 175 der FIFA-Weltrangliste.