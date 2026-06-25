WM 2026 heute: Tunesien - Niederlande

Die Niederlande fordert in Gruppe F der FIFA Weltmeisterschaft 2026 Tunesien (ab 01:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Elftal befindet sich auf Kurs Gruppensieg: Nach dem 2:2 gegen Japan wurde zuletzt Schweden mit 5:1 abgeschossen. Damit liegt die Elftal an der Spitze der Gruppe F.

Für Tunesien geht es nur mehr um einen versöhnlichen WM-Abschluss, die Afrikaner sind bereits ausgeschieden. Nach dem 1:5 gegen Schweden geriet man auch gegen Japan mit 0:4 unter die Räder.

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