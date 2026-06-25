WM 2026 heute: Paraguay - Australien

Showdown in Gruppe D bei der Fußball-WM 2026!

Im direkten Duell kämpfen Paraguay und Australien in der Nacht auf Freitag um den begehrten zweiten Platz, der den Aufstieg in das Sechzehntelfinale garantiert (ab 4 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Während Gastgeber USA diesen mit sechs Punkten bereits vorzeitig fixiert hat und nun mit der Türkei auf den Gruppenletzten trifft, halten Paraguay und Australien beide bei drei Zählern.

Mit einem Sieg wäre der zweite Platz also fix. Im Falle eines Remis würde Australien aufgrund der besseren Tordifferenz den Vorzug erhalten, aber auch Paraguay als einer der besten Gruppendritten gute Chancen auf das Weiterkommen haben.

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