WM 2026 heute: Japan - Schweden

Japan trifft im letzten Spiel der Gruppe F auf Schweden (ab 01:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die blauen "Samurais" halten derzeit bei vier Punkten und Rang zwei. Damit ist der Einzug in die K.o.-Phase so gut wie sicher. Zuletzt siegte man 4:0 gegen Tunesien.

Die Schweden, mit Stürmer Viktor Gyökeres (Bild), stehen mit drei Zählern auf Rang drei. Beim letzten Spiel verloren die Europäer aber deutlich mit 1:5 gegen die Niederlande.

Ein Remis würde beiden Mannschaften zum Weiterkommen reichen.

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