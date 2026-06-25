Japan Japan JPN Schweden Schweden SWE
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WM 2026 heute: Japan - Schweden

In Gruppe F haben beide Teams gute Karten auf den Aufstieg, ein Remis würde dafür bereits reichen. LIVE-Infos:

WM 2026 heute: Japan - Schweden Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
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Japan trifft im letzten Spiel der Gruppe F auf Schweden (ab 01:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die blauen "Samurais" halten derzeit bei vier Punkten und Rang zwei. Damit ist der Einzug in die K.o.-Phase so gut wie sicher. Zuletzt siegte man 4:0 gegen Tunesien.

Die Schweden, mit Stürmer Viktor Gyökeres (Bild), stehen mit drei Zählern auf Rang drei. Beim letzten Spiel verloren die Europäer aber deutlich mit 1:5 gegen die Niederlande.

Ein Remis würde beiden Mannschaften zum Weiterkommen reichen.

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Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>

LIVE-Ticker:

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