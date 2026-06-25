Ansakonferenz

Aufstieg, Spanien, Gelb-Sorgen: 5 Dinge vor Österreich - Algerien

Das ÖFB-Team kämpft um die K.o.-Phase. Die ADMIRAL Ansakonferenz liefert die wichtigsten Infos vor dem Gruppenfinale.

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Alles oder nichts? Nicht ganz.

Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Algerien am Sonntag (4 Uhr im LIVE-Ticker und ab 3:30 Uhr in der LIVE-Watchparty) stehen die Chancen auf den Aufstieg für das ÖFB-Team hervorragend. Laut Berechnungen von ADMIRAL liegt die Wahrscheinlichkeit für den Einzug in die K.o.-Phase bei 96 Prozent.

Doch welche Auswirkungen haben die Gelbsperren-Gefahr und die möglichen Gegner im Sechzehntelfinale? Ist Platz zwei überhaupt der bessere Weg? Und wie stark ist Algerien wirklich?

Die ADMIRAL Ansakonferenz beantwortet die fünf wichtigsten Fragen vor dem Gruppenfinale – inklusive K.o.-Rechenspielen, Gegner-Check und Infos direkt aus dem ÖFB-Camp von Harald.

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