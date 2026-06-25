Österreich? Spanisches Medium: "Ein unkomplizierter Gegner"

Auf das ÖFB-Team wartet bei der WM noch das letzte Gruppenspiel gegen Algerien. Weil man durch das neue Format auch als Dritter weiterkommen kann, ist die Chance auf das Sechzehntelfinale für Österreich sehr hoch >>>

Bei einem Sieg oder Remis gegen die Algerier könnte dort Europameister Spanien warten. Die Iberer brauchen für den Gruppensieg gegen Uruguay zumindest einen Punkt, die Südamerikaner sind nach zwei Unentschieden gegen Kap Verde und Saudi-Arabien zumindest zum Anschreiben verdammt.

Spanier haben Turnierbaum am Zettel

Über mögliche Gegner meint Starspieler Mikel Oyarzabal: "Es ist unvermeidlich, diese Möglichkeiten im Blick zu behalten, doch der Weg ist noch weit, und es hängt nicht allein von uns ab. Bis eine Entscheidung gefallen ist, bleibt uns nichts anderes übrig, als zu warten."

Der volle Fokus gelte mal Uruguay. "Wir spielen nicht auf Remis oder Niederlage. Der Fokus gilt dem Gruppensieg", meint auch Aymeric Laporte.

Wer wartet im Achtelfinale?

In den spanischen Medien werden hingegen diverse Szenarien beleuchtet. Nach der Nullnummer zum Auftakt gegen Kap Verde kam durchaus Kritik auf, jetzt widmet man sich vermehrt möglichen Gegnern.

"La Razon" könnte mit Österreich sehr gut leben, beschreibt das ÖFB-Team als "unkomplizierten Gegner". Im Achtelfinale könnte bei einem spanischen Gruppensieg dann Portugal warten. Das Nachbarland ist aktuell auf Platz zwei seiner Gruppe, kann im letzten Spiel aber noch Kolumbien überholen und auf den möglichen Pfad mit Spanien oder Österreich schicken.

Der weitere mögliche Achtelfinalgegner bei spanischem Gruppensieg (und für Österreich auf Platz zwei) ist der Zweite der Gruppe L. Diesen Platz machen sich noch Ghana (bei Sieg und Remis) und Kroatien (bei Sieg) im direkten Duell aus. Theoretisch kann auch England noch nach dem letzten Spiel gegen Panama dort abrutschen.