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Diese Rekorde brach Spanien auf dem Weg zum WM-Titel

Unter anderem wandert die längste bewerbsübergreifende Serie ohne Niederlage von Italien zu den Iberern.

Diese Rekorde brach Spanien auf dem Weg zum WM-Titel Foto: © IMAGO / Gribaudi / ImagePhoto
Textquelle: © LAOLA1
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Spaniens zweiter Weltmeister-Titel reicht zwar noch lange nicht, um Rekordweltmeister Brasilien (5 Titel) Konkurrenz zu machen.

In einigen anderen Belangen hat die "Furia Roja" aber neue Bestmarken aufgestellt.

Mit nunmehr 38 Spielen ohne Niederlage übernimmt Spanien den bisher bestehenden Rekord von Italien, das zwischen Oktober 2018 und September 2021 in 37 Partien ungeschlagen blieb.

Wenigste Gegentreffer

Noch nie gab es einen Weltmeister, der nur einen einzigen Gegentreffer im ganzen Turnier hinnehmen musste. Zuvor kassierten Frankreich 1998, Italien 2006 und Spanien selbst 2010 jeweils zwei Gegentore, hatten dabei allerdings auch je ein Spiel weniger zu absolvieren.

Bereits im Turnierverlauf holte sich passend dazu Torhüter Unai Simón den Rekord für die meisten WM-Spielminuten am Stück ohne einen Gegentreffer (zu den Details des Rekords>>>).

Jüngster Doppel-Titelträger

Einen individuellen Rekord holte sich Lamine Yamal, der mit 19 Jahren als bisher jüngster Spieler gleichzeitig den Welt- und den Kontinentalmeister-Titel hielt. Bisher war dies Julian Alvarez mit 21 Jahren. Der jüngste Welt- und Europameister, der beide Titel gleichzeitig hielt, war Yamals Landsmann Cesc Fabregas mit 23.

Nicht zuletzt ist Spanien auch die erste Nation, die gleichzeitig den WM-Titel bei Männern und Frauen innehat. 2023 krönten sich die Spanierinnen erstmals zu Weltmeisterinnen.

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