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Heute 21:00 Uhr
NEWS
WM-Finale heute: Spanien - Argentinien
Wer krönt sich zum Weltmeister? Live-Infos:
Im Finale der Weltmeisterschaft 2026 trifft Spanien auf Argentinien (um 21 Uhr im Live-Ticker >>>).
Die "Albiceleste" sicherte sich das Finalticket mit einem späten Doppelschlag gegen England, während Spanien sich im zweiten Halbfinale gegen Frankreich souverän mit 2:0 durchsetzte.
Für Argentinien geht es um Historisches: Das Team könnte als erste Nation seit Brasilien im Jahr 1962 den WM-Titel erfolgreich verteidigen. Gleichzeitig wäre es der vierte WM-Triumph der Südamerikaner, womit sie mit Deutschland gleichziehen würden.
Spanien steht hingegen vor der Chance, nach dem Titelgewinn 2010 zum zweiten Mal Fußball-Weltmeister zu werden.