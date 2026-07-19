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WM-Finale heute: Spanien - Argentinien

Wer krönt sich zum Weltmeister? Live-Infos:

WM-Finale heute: Spanien - Argentinien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Im Finale der Weltmeisterschaft 2026 trifft Spanien auf Argentinien (um 21 Uhr im Live-Ticker >>>).

Die "Albiceleste" sicherte sich das Finalticket mit einem späten Doppelschlag gegen England, während Spanien sich im zweiten Halbfinale gegen Frankreich souverän mit 2:0 durchsetzte.

Für Argentinien geht es um Historisches: Das Team könnte als erste Nation seit Brasilien im Jahr 1962 den WM-Titel erfolgreich verteidigen. Gleichzeitig wäre es der vierte WM-Triumph der Südamerikaner, womit sie mit Deutschland gleichziehen würden.

Spanien steht hingegen vor der Chance, nach dem Titelgewinn 2010 zum zweiten Mal Fußball-Weltmeister zu werden.

Das Finale im LIVE-Ticker:

Die besten WM-Torschützen aller Zeiten

#18 - Neymar (Brasilien)
#18 - David Villa (Spanien)

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