Im Finale der Weltmeisterschaft 2026 trifft Spanien auf Argentinien (um 21 Uhr im Live-Ticker >>>).

Die "Albiceleste" sicherte sich das Finalticket mit einem späten Doppelschlag gegen England, während Spanien sich im zweiten Halbfinale gegen Frankreich souverän mit 2:0 durchsetzte.

Für Argentinien geht es um Historisches: Das Team könnte als erste Nation seit Brasilien im Jahr 1962 den WM-Titel erfolgreich verteidigen. Gleichzeitig wäre es der vierte WM-Triumph der Südamerikaner, womit sie mit Deutschland gleichziehen würden.

Spanien steht hingegen vor der Chance, nach dem Titelgewinn 2010 zum zweiten Mal Fußball-Weltmeister zu werden.

Das Finale im LIVE-Ticker: