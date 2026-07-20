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Ausraster! Argentinier attackiert Spanier nach Final-Niederlage

Leandro Paredes geht nach dem Spiel auf mehrere spanische Spieler los. Dafür sieht er Rot.

Ausraster! Argentinier attackiert Spanier nach Final-Niederlage Foto: © IMAGO / EPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Enttäuschung bei Argentinien nach der 0:1-Niederlage im WM-Finale gegen Spanien war groß.

Leandro Paredes konnte seinen Frust nach dem Abpfiff nicht mehr zurückhalten und rastete unmittelbar nach Schlusspfiff aus. Erst lieferte er unschöne Szenen, nachdem er Eric Garcia am Hals fasste, dann wollte er sich mit Gavi, der die Situation schlichten wollte, anlegen.

Er brachte diesen zu Fall und schlug nach ihm. Einige seiner Teamkollegen versuchten, ihn daraufhin zu beruhigen, Teamchef Lionel Scaloni konnte seinen Schützling letztendlich beruhigen.

Auch während des Spiels fiel der Argentinier des Öfteren negativ mit harten Fouls auf. Für sein Verhalten sah er in der regulären Spielzeit die Gelbe Karte, Rot folgte nach Abpfiff.

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