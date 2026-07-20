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Highlights im VIDEO: Torres beschert Spanien den WM-Titel

106 Minuten braucht es bis zum Goldtor! Vorher fliegt Enzo Fernandez vom Feld. Die wichtigsten Szenen des WM-Finales.

Textquelle: © LAOLA1
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Ferran Torres schießt sich in die Herzen aller Spanier - auch denen, die es mit seinem FC Barcelona nicht so halten.

Mit dem Goldtor zum 1:0 im Finale der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gegen Argentinien macht sich der Stürmer unsterblich ("Das Tor von 47 Millionen Menschen">>>).

Bis dahin müssen die Iberer lange 106 Minuten warten, erst in der Verlängerung gibt es die Erlösung.

Alle Highlights des Spiels im VIDEO:

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