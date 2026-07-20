-
Highlights: Torres beschert Spanien den WM-Titel!FIFA WM 2026
-
Highlights: Zehn Tore! Episches Spiel um Platz 3FIFA WM 2026
-
Die Argentinien-ViertelstundeAnsakonferenz
-
Highlights: Der Titelverteidiger braucht fünf Minuten für die WendeFIFA WM 2026
-
Ist Spanien jetzt unschlagbar?Ansakonferenz
-
Highlights: Oyarzabal und Porro beenden Frankreichs TräumeFIFA WM 2026
-
ÖFB 2030: Wer steht in der WM-Startelf?Ansakonferenz
-
Highlights: Argentinien dreht gegen die Schweiz erst spät aufFIFA WM 2026
-
Highlights: Bellingham-Doppelpack bringt England ins HalbfinaleFIFA WM 2026
-
Highlights: Spanien profitiert von Tormann-PatzerFIFA WM 2026
Nach Verläng.
1:00:0 , 0:0 , 1:0
NEWS
Highlights im VIDEO: Torres beschert Spanien den WM-Titel
106 Minuten braucht es bis zum Goldtor! Vorher fliegt Enzo Fernandez vom Feld. Die wichtigsten Szenen des WM-Finales.
Ferran Torres schießt sich in die Herzen aller Spanier - auch denen, die es mit seinem FC Barcelona nicht so halten.
Mit dem Goldtor zum 1:0 im Finale der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gegen Argentinien macht sich der Stürmer unsterblich ("Das Tor von 47 Millionen Menschen">>>).
Bis dahin müssen die Iberer lange 106 Minuten warten, erst in der Verlängerung gibt es die Erlösung.