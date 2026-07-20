Weltmeister Torres: "Das war das Tor von 47 Millionen Menschen"

Spanien ist zum zweiten Mal nach 2010 Weltmeister.

Die "Furia Roja" gewinnt das Finale der WM 2026 gegen Titelverteidiger Argentinien verdient mit 1:0 nach Verlängerung. Damit sind die Iberer wie auch damals schon gleichzeitig Europa- und Weltmeister.

Den einzigen Treffer des Spiels erzielt Joker Ferran Torres in der 106. Spielminute, der Barcelona-Stürmer knallt ein Zuspiel von Nico Williams humorlos unter die Latte.

In einer ersten Reaktion sagt der Gold-Torschütze: "Das war das Tor von 47 Millionen Menschen, nicht von mir. Das Schicksal war vorbestimmt. Es war alles darauf ausgerichtet, dass wir heute gewinnen. Und wir haben alles dazu beigetragen."

Genugtuung nach Kritik

Spanien war im Endspiel überlegen, stellte die argentinische Offensive um Superstar Lionel Messi bis zur absoluten Schlussphase in der Verlängerung völlig kalt.

Vorne fehlte der Mannschaft von Luis de la Fuente aber lange die Durchschlagskraft. Nach dem Ausschluss gegen Enzo Fernandez war endgültig Geduld gefragt. "Alle Endspiele sind schwierig", weiß Torres. "Wir haben einfach versucht, unseren Fußball weiterzuspielen."

Mit Erfolg. Torres strahlt: "Wir können sehr glücklich sein."

Sein erstes WM-Tor im achten Einsatz bei dieser Endrunde war für den 26-Jährigen auch persönlich wichtig: "Es gab viel Kritik über die ganze WM, trotzdem hatte ich immer die Kraft, um weiterzumachen."

Nun wird Torres auf ewig in den spanischen Geschichtsbüchern zu finden sein.