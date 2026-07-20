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Nicht Messi: Das ist der beste Spieler der WM

Der Argentinier geht im Rennen um den Goldenen Ball leer aus. Spanien räumt bei den Awards groß ab.

Nicht Messi: Das ist der beste Spieler der WM Foto: © IMAGO / Shutterstock
Textquelle: © LAOLA1
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Rodri wird als bester Spieler der WM 2026 ausgezeichnet.

Der spanische Mittelfeldspieler sticht Superstar Lionel Messi und Torschützenkönig Kylian Mbappé im Rennen um den "Goldenen Ball" aus.

Der Kapitän und ehemalige Gewinner des Ballon d'Or spielte die höchste Anzahl an Pässen (803), davon kamen unglaubliche 753 (94 Prozent Erfolgsquote) an den Mann. Er war somit der Taktgeber im Mittelfeld der "Furia Roja".

Rekordgoalie ausgezeichnet

Der Weltmeister räumt bei den Awards überhaupt groß ab.

Unai Simon wird als bester Torhüter des Turniers ausgezeichnet, der Goalie von Athletic Bilbao musste nur ein einziges Mal hinter sich greifen - beim 2:1-Sieg im Viertelfinale gegen Belgien bezwang ihn Charles de Ketelaere.

Er stellte mit 649 WM-Minuten ohne Gegentor einen neuen Rekord auf.

Cubarsi Youngster der WM

Youngster der WM ist Pau Cubarsi.

Der Innenverteidiger des FC Barcelona war gemeinsam mit Routiner Aymeric Laporte das Herzstück in der Defensive und ist mit 19 Jahren bereits Weltmeister und Olympiasieger.

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