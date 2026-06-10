Weltranglisten-Platzierung: 82

Beste WM-Platzierung: 2026 WM-Debüt

Teamchef: Dick Advocaat (seit 2026)

Marktwert gesamt: 25,78 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Armando Obispo (PSV Eindhoven) – 4 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Leandro Bacuna (Igdir FK)

Bevorzugtes System: 4-3-3

Curacaos Kader im Überblick >>>

WM-Prognose:

Seit der Gründung der Nationalmannschaft im Jahr 2011 hat sich Curacao Schritt für Schritt zu einer respektablen Kraft im CONCACAF-Raum entwickelt. Die erstmalige WM-Qualifikation ist dennoch eine kleine Sensation, zumal man mit rund 150.000 Einwohnern das bevölkerungsärmste Land der WM-Geschichte stellt. Die Mannschaft besteht fast ausschließlich aus gebürtigen Niederländern mit Wurzeln auf der Karibikinsel, verfügt jedoch über keine echten Topstars. Unter Trainerlegende Dick Advocaat präsentiert sich das Team taktisch diszipliniert und defensiv gut organisiert, offensiv fehlt jedoch häufig die individuelle Klasse. Curacao wird daher vor allem über Kampfgeist und mannschaftliche Geschlossenheit kommen müssen. Alles andere als das Ausscheiden in der Gruppenphase wäre eine große Überraschung.

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>