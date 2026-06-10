U-Bahn für fast 100 Euro! DFB-Stars helfen Fans

Fußballfans müssen bei der diesjährigen WM durchaus tief in die Tasche greifen.

Für besonderen Ärger sorgen die hohen Kosten für Bus- und U-Bahnfahrten in New York und New Jersey.

Die Strecke zwischen New York nach East Rushford und zurück per U-Bahn wurde während der WM mit 150 Euro ausgeschrieben, normalerweise kostet dies 12,90 Euro.

DFB-Stars helfen aus

Nach Beschwerden hat NJ Transit den Preis auf 98 Euro gesenkt, dennoch ein teurer Spaß für Fans.

Das DFB-Team bestreitet das Gruppenspiel gegen Ecuador in New Jersey und will dabei aushelfen. Wie der "Merkur" berichtet, zahlen die DFB-Stars 600 derartige Tickets an die Anhänger. Vorraussetzung ist eine Fanklubmitgliedschaft.

Werden mehr als 600 Tickets beantragt, entscheidet das Los.