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Bitter! WM-Aus für Brasilien-Stammspieler

Wenige Tage vor der WM muss Brasilien einen bitteren Rückschlag verkraften.

Bitter! WM-Aus für Brasilien-Stammspieler Foto: © IMAGO / Brazil Photo Press
Textquelle: © LAOLA1
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Kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft gibt es für Brasilien einen herben Rückschlag.

Rechtsverteidiger Wesley von der AS Roma fällt nach einer im letzten Spiel gegen Ägypten erlittenen Verletzung für das Turnier aus.

Der Rechtsverteidiger musste die Partie bereits nach 17 Minuten angeschlagen beenden.

Medizinische Untersuchungen bestätigten anschließend eine Verletzung, die eine Teilnahme an der WM unmöglich macht.

Manchester United-Neuzugang ersetzt Wesley

Als Reaktion hat Carlo Ancelotti Éderson von Atalanta Bergamo als Ersatz nachnominiert.

Der Mittelfeldspieler stößt in den kommenden Tagen zum brasilianischen Kader und wird in der kommenden Saison zu Manchester United wechseln (hier nachlesen >>>)

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