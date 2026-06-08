Nach Zusammenbruch: Erleichternde Neuigkeiten bei Eriksen

Wie schon vor knapp fünf Jahren bei der Europameisterschaft 2021 sorgte Christian Eriksen am Sonntag beim Länderspiel gegen die Ukraine für bange Sekunden.

Der 34-Jährige fasste sich in der 65. Minute auf die Brust und brach anschließend zusammen. Die Partie wurde abgebrochen, Eriksen konnte das Feld aus eigener Kraft verlassen.

Am Montag folgt seitens des dänischen Fußballverbands eine Stellungnahme.

"Hat mich gebeten, allen zu sagen, dass es ihm gut geht"

Teamarzt Dr. Morten Boesen gibt in dieser Entwarnung: "Ich habe heute Morgen mit Christian gesprochen und es geht ihm gut. Er ist bei seiner Familie und bei guter Laune. Es wird davon ausgegangen, dass er schnell entlassen werden und nach Hause gehen kann."

Bereits am Abend des Vorfalls gab der Mediziner leichte Entwarnung. Er richtet am Montag aus: "Nun muss er im Krankenhaus weiter untersucht werden, um herauszufinden, was den Vorfall ausgelöst hat. Wir stehen in ständigem Kontakt mit ihm und den Ärzten im Krankenhaus. Aber Christian geht es gut, und er hat mich gebeten, allen Spielern zu grüßen und zu sagen, dass es ihm gut geht."

Große Anteilnahme

Dennoch waren Bestürzung und Anteilnahme groß. Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen schrieb bei Facebook: "Meine Gedanken sind bei Christian Eriksen und all jenen in seinem Umfeld, die davon betroffen sind."

Die Politikerin sprach von einem "großem Schock" und von einer "großen Erleichterung, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht."

Neben seinem deutschen Arbeitgeber VfL Wolfsburg ("Wir denken an dich, Christian") reagierten auch ehemalige Klubs des dänischen Rekordnationalspielers. "Der Verein sendet Christian und der Familie Eriksen Kraft und liebe Grüße, während wir auf weitere Nachrichten warten", hieß es in einem Statement von Manchester United.

Auch Tottenham Hotspur schrieb in den sozialen Netzwerken: "Unsere Gedanken sind bei Christian Eriksen und seiner Familie. Wir wünschen dir eine vollständige und schnelle Genesung, Christian. Wir sind alle bei dir."

Fortsetzung der Karriere offen

Ob der 34-jährige Eriksen seine Karriere fortsetzen wird, ist offen. "Das muss Christian beantworten. Ich weiß es nicht. Ich finde es absolut legitim, danach zu fragen. Aber ich weiß es nicht", sagte der dänische Sportdirektor Peter Möller.

Eigentlich waren in dieser Woche Gespräche zwischen Eriksen und Wolfsburg geplant, ob er sich auch nach dem Bundesliga-Abstieg einen Verbleib vorstellen kann. Möller kündigte zudem besondere Maßnahmen bei den Mitspielern an, niemand solle alleine nach Hause fahren.

In den kommenden Tagen wolle Trainer Brian Riemer dann jeden Spieler anrufen, um sich nach dem Wohlergehen zu erkundigen.