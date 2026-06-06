Man United macht ersten Sommer-Transfer perfekt

Manchester United hat seinen ersten Transfer für die neue Saison unter Dach und Fach gebracht.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten und Transfer-Experte Fabrizio Romano via "X" bestätigte, wechselt Ederson von Atalanta Bergamo zu den "Red Devils". Für den 26-jährigen Brasilianer überweist der englische Rekordmeister dem Vernehmen nach eine Sockelablöse von 40,5 Millionen Euro. Durch Bonuszahlungen kann das Gesamtpaket auf bis zu 45 Millionen Euro anwachsen.

In Manchester soll der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2030 unterschreiben.

Leistungsträger bei Europa-League-Sieger

Ederson stand seit 2022 bei Atalanta Bergamo unter Vertrag und entwickelte sich in Italien zu einem der besten defensiven Mittelfeldspieler der Serie A.

Seinen bislang größten Erfolg feierte der Brasilianer im Jahr 2024, als er mit den Bergamaski die UEFA Europa League gewann.

Auch in der abgelaufenen Saison gehörte Ederson zum Stammpersonal und überzeugte mit konstant starken Leistungen im Mittelfeldzentrum.

Umso überraschender kam daher die Entscheidung von Brasiliens Teamchef Carlo Ancelotti, den 26-Jährigen nicht für die Weltmeisterschaft 2026 zu nominieren.

Neue Schaltzentrale für Manchester

Bei Manchester United ist die Rolle des Brasilianers klar definiert. Ederson soll Landsmann Casemiro ersetzen, dessen Vertrag mit Ende Juni ausläuft und nicht verlängert wird.

Der mittlerweile 34-Jährige verlässt die "Red Devils" nach vier Jahren und steht Medienberichten zufolge vor einem ablösefreien Wechsel zu Inter Miami.

Trainer Michael Carrick erhält damit seinen Wunschspieler für das zentrale Mittelfeld. Nach Rang drei in der Premier League und der Rückkehr in die Champions League soll Ederson künftig eine Schlüsselrolle im Spiel der Engländer übernehmen.