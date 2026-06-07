Brasilien holt im letzten WM-Test knappen Sieg gegen Ägypten

Die WM nähert sich und die Teilnehmer absolvieren ihre letzten Testspiele.

So auch Brasilien. Der Weltmeister von 2002 gewinnt in Cleveland 2:1 gegen Ägypten.

Das Spiel beginnt für den Favoriten nach Plan. Bereits in Minute sieben geht die "Selecao" durch Guimaraes in Führung. Die Freude hält jedoch nicht lange, Ziko erzielt nur vier Minuten später den Ausgleich für sein Team. Kurz zuvor muss Wesley das Spiel verletzungsbedingt verlassen.

Nach der Pause ist es Endrick, der das 2:1-Siegtor erzielt (52.).

Brasilien wechselt alle Spieler durch

Vor allem Brasilien wechselt in der Pause kräftig durch, nach und nach werden alle getauscht. So verlässt unter anderem Schlüsselspieler Vinicius Junior die Partie (46.), Raphinha folgt etwas später (71.). Neymar steht erneut nicht im Aufgebot.

Brasilien bangt um WM-Teilnahme von Neymar >>>

Bei den Gegnern wird Salah in der zweiten Halbzeit eingewechselt und Marmoush in der 85. Minute vom Platz genommen.

Brasilien startet am 14.6. in Gruppe C gegen Marokko in die WM. Es folgen Spiele gegen Haiti (20.6.) und Schottland (25.6.).

Für Ägypten wird es einen Tag später ernst. Am 15.6. macht die Mannschaft den Auftakt gegen Belgien. In Gruppe G warten weiter Neuseeland (22.6.) und der Iran (27.6.).

WM-Tippspiel: Gewinne tolle Preise >>>

Türkei dreht das Spiel

Die Türkei tut sich gegen Venezuela schwer. Der Favorit siegt 2:1 in Florida.

Im Vergleich zum letzten Testspiel werden sieben Änderungen vorgenommen.

In der 13. Minute lässt Mendoza Venezuela über das 1:0 jubeln. Kurz vor der Pause trifft Yilmaz zum Ausgleich.

Rund zehn Minuten sind in der zweiten Halbzeit gespielt, als Akgün den 2:1-Siegestreffer erzielt.

Während der Sieger in Gruppe D gegen Australien (14.6.), Paraguay (20.6.) und die USA (26.6.) antritt, muss Venezuela bei der WM zuschauen.

Südafrika feiert Sieg

Auch Südafrika kann sich knapp mit 1:0 gegen Jamaika durchsetzen. Gespielt wird in Mexiko.

Das Goldtor gelingt Appollis in der 32. Minute.

Südafrika duelliert sich in Gruppe A mit Mexiko (11.6.), Tschechien (18.6.) und Südkorea (25.6.)