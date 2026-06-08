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Verletzung deutlich schwerer: So lange fehlt Baumgartner

Der Offensivstar des ÖFB verpasst die anstehende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Doch auch danach wird er RB Leipzig wohl lange nicht zur Verfügung stehen.

Verletzung deutlich schwerer: So lange fehlt Baumgartner Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Es war eine Schocknachricht für Fußball-Österreich!

Unterschiedsspieler und Offensivstar Christoph Baumgartner muss für die anstehende WM in den USA, Kanada und Mexiko verletzungsbedingt pausieren. Kommuniziert wurde dabei eine Muskelverletzung im Oberschenkel, die eine Teilnahme nicht möglich macht.

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Sehne gerissen

Wie der "Kurier" nach einer Recherche nun aber berichtet, ist die Verletzung für den 26-Jährigen wohl deutlich schlimmer als zunächst angenommen.

So soll sich der Leipzig-Legionär die Sehne des Rectus femoris an der Oberschenkel-Vorderseite am Hüftansatz gerissen haben. Mit auch ein Grund, warum er vom Spezialisten Dr. Lasse Lempainen in Turku (Finnland) operiert wurde.

Langer Ausfall

Damit muss sowohl RB Leipzig als auch das ÖFB-Team wohl rund fünf Monate auf den Offensivspieler verzichten. Eine bittere Nachricht für Baumgartner, der sich beim deutschen Bundesligisten zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt hat.

Damit verpasst der Österreicher nicht nur den Ligastart, sondern auch die Nations League im September und die Rückkehr von Leipzig in die UEFA Champions League.

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