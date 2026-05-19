NEWS

Neymar überraschend dabei! Brasilien hat endgültigen WM-Kader

Carlo Ancelotti hat den endgültigen Kader für die WM 2026 nominiert und überrascht mit Neymar Jr.

Neymar überraschend dabei! Brasilien hat endgültigen WM-Kader Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Brasiliens Fußball-Teamchef Carlo Ancelotti hat Superstar Neymar in den 26-köpfigen Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko aufgenommen. Zuletzt hatte es Zweifel an der Fitness des 34-jährigen Stürmers gegeben - Ancelotti hatte ihn deshalb nicht für das Aufgebot für die letzten beiden Länderspiele im März nominiert.

Als Ancelotti Neymars Namen bei der Kadervorstellung auf der Pressekonferenz nannte, brandete großer Jubel im Saal auf.

Neymar für besseres Klima

"Er hat seine Fitness verbessert, er wird bei dieser Weltmeisterschaft ein wichtiger Spieler sein", sagte der Coach. "Er hat Erfahrung in dieser Art von Wettbewerb, die Zuneigung unserer Gruppe, und er kann für ein besseres Klima in dieser Mannschaft sorgen", meinte Ancelotti.

Ebenfalls zum Aufgebot gehört wie erwartet Vinícius Júnior von Real Madrid. Sein Klubkollege Rodrygo sowie das 19 Jahre alte Wunderkind Estêvão vom FC Chelsea verpassen die WM, bei der als Gruppengegner Marokko, Haiti und Schottland warten, hingegen verletzungsbedingt.

Comeback nach zweieinhalb Jahren

Neymars letztes von bisher 128 Länderspielen für den Rekord-Weltmeister ist mittlerweile zweieinhalb Jahre her: Im Oktober 2023 erlitt der verletzungsanfällige Star bei der 0:2-Niederlage gegen Uruguay in der WM-Qualifikation einen Kreuzbandriss im Knie und musste kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden.

Seitdem fand Neymar nie mehr zu seiner früheren Form zurück. Der saudi-arabische Klub Al-Hilal SFC ließ ihn im Jänner 2025 ablösefrei zu seinem Heimatverein FC Santos in Brasilien ziehen. 2017 hatte Paris Saint-Germain noch die Rekord-Ablösesumme von 222 Millionen Euro für Neymar an den FC Barcelona gezahlt.

Der endgültige WM-Kader Brasiliens:

Mehr zum Thema

Groß, klein, alt, jung: Die wichtigsten Daten zum ÖFB-Kader

Groß, klein, alt, jung: Die wichtigsten Daten zum ÖFB-Kader

ÖFB-Team
4
Der ÖFB-Kader im WM-Check

Der ÖFB-Kader im WM-Check

ÖFB-Team
29
"You may have Taylor Swift, but we've ..." - Der ÖFB-WM-Song

"You may have Taylor Swift, but we've ..." - Der ÖFB-WM-Song

ÖFB-Team
12
Rangnick-Verlängerung? "Kein allzu großes Thema"

Rangnick-Verlängerung? "Kein allzu großes Thema"

ÖFB-Team
12
Tickets sichern! Ansakonferenz mit Andy Ogris in der Urania

Tickets sichern! Ansakonferenz mit Andy Ogris in der Urania

FIFA WM
8
Nur ein Test vor WM! ÖFB-Gegner sagt Testspiel ab

Nur ein Test vor WM! ÖFB-Gegner sagt Testspiel ab

ÖFB-Team
10
So erklärt Rangnick seinen WM-Kader

So erklärt Rangnick seinen WM-Kader

ÖFB-Team
55

Kommentare

FIFA WM 2026 Neymar Carlo Ancelotti Brasilien (Teams, Fußball) Fußball