Neymar überraschend dabei! Brasilien hat endgültigen WM-Kader

Brasiliens Fußball-Teamchef Carlo Ancelotti hat Superstar Neymar in den 26-köpfigen Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko aufgenommen. Zuletzt hatte es Zweifel an der Fitness des 34-jährigen Stürmers gegeben - Ancelotti hatte ihn deshalb nicht für das Aufgebot für die letzten beiden Länderspiele im März nominiert.

Als Ancelotti Neymars Namen bei der Kadervorstellung auf der Pressekonferenz nannte, brandete großer Jubel im Saal auf.

Neymar für besseres Klima

"Er hat seine Fitness verbessert, er wird bei dieser Weltmeisterschaft ein wichtiger Spieler sein", sagte der Coach. "Er hat Erfahrung in dieser Art von Wettbewerb, die Zuneigung unserer Gruppe, und er kann für ein besseres Klima in dieser Mannschaft sorgen", meinte Ancelotti.

Ebenfalls zum Aufgebot gehört wie erwartet Vinícius Júnior von Real Madrid. Sein Klubkollege Rodrygo sowie das 19 Jahre alte Wunderkind Estêvão vom FC Chelsea verpassen die WM, bei der als Gruppengegner Marokko, Haiti und Schottland warten, hingegen verletzungsbedingt.

Comeback nach zweieinhalb Jahren

Neymars letztes von bisher 128 Länderspielen für den Rekord-Weltmeister ist mittlerweile zweieinhalb Jahre her: Im Oktober 2023 erlitt der verletzungsanfällige Star bei der 0:2-Niederlage gegen Uruguay in der WM-Qualifikation einen Kreuzbandriss im Knie und musste kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden.

Seitdem fand Neymar nie mehr zu seiner früheren Form zurück. Der saudi-arabische Klub Al-Hilal SFC ließ ihn im Jänner 2025 ablösefrei zu seinem Heimatverein FC Santos in Brasilien ziehen. 2017 hatte Paris Saint-Germain noch die Rekord-Ablösesumme von 222 Millionen Euro für Neymar an den FC Barcelona gezahlt.

Der endgültige WM-Kader Brasiliens: