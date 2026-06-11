"Dai Dai": Ausgelassene Stadion-Party zum Start in Mexiko

Shakira, Beats und viel Party: Im legendären Aztekenstadion von Mexiko-Stadt ist am Donnerstag die Fußball-Weltmeisterschaft mit einer bunten Show eröffnet worden.

Traditionelle Kleidung, moderne Pop-Rhythmen und viel Gold prägten die Zeremonie im Fußball-Tempel in mehr als 2.200 Metern Höhe, in dem nach 1970 und 1986 zum dritten Mal eine WM begann.

Die besten Bilder der Eröffnungsfeier >>>

In den kommenden fünfeinhalb Wochen wird beim XXL-Turnier in Mexiko, Kanada und den USA der neue Champion ermittelt.

Frenetischer Fan-Jubel in Mexiko-Stadt

Nicht mal zehn Minuten nach dem bunten Rasenfeuerwerk betraten die Gastgeber den Platz zum Aufwärmen für den Auftakt gegen Südafrika - 2010 bei der WM trafen die beiden Teams auch im ersten Spiel aufeinander.

Alle WM-Teams im Kurz-Portrait >>>

Schon bei der Ankunft mit dem Bus wurde die Mannschaft frenetisch gefeiert. Die Hoffnungen auf eine erneute gute Heim-WM sind riesig. Beide Male vorher erreichte "El Tri", wie die Auswahl genannt wird, das Viertelfinale.

Ochoa genießt den Moment

Noch vor der Eröffnungsshow gönnte sich Mexikos Fußball-Held Guillermo Ochoa seinen persönlichen Glücksmoment. Minutenlang verharrte er auf dem Rasen, er winkte den jubelnden Fans und genoss sichtlich den Auftakt in seine sechste WM - auch wenn er danach auf der Bank Platz nehmen musste.

Trainer Javier Aguirre hatte die T-Frage zum großen Geheimnis gemacht, er entschied sich für den 26 Jahre alten Raul Rangel von den Chivas aus der heimischen Liga.

Dritte Heim-WM, viele Hürden: So tickt Gastgeber Mexiko >>>

Die - im Zeichen der prähispanischen Kultur Mexikos stehende - Eröffnungsshow sorgte jedenfalls für gute Stimmung und goldenen Glanz durch die überdimensionale WM-Trophäe, eine goldene Bühne und komplett in Gold verkleidete Komparsen.

Dazu kamen traditionelle Krieger-Tänzer mit ihrem beeindruckenden Federschmuck, als Sängerin Lila Downs die Fußball-Welt begrüßte: "Willkommen in Mexiko, willkommen zur Weltmeisterschaft 2026." Shakira sang die WM-Hymne "Dai Dai", damit zündete das nächste Stimmungs- und echte Feuerwerk.

Sperrzone um das Stadion

Um den reibungslosen Ablauf der Feier und auch des Auftaktspiels zu gewährleisten, wurde eine Sperrzone um das Stadion im Süden der Stadt errichtet. Rund eineinhalb Kilometer vorher war Schluss, von dort ging es nur noch zu Fuß, per Rad oder Roller weiter.

Nur autorisierte Fahrzeuge durften weiterfahren. Grund dafür waren die Sorgen um weitere Proteste der Lehrergewerkschaft, die zwei Tage vorher noch das Stadion blockiert hatte.

Alle News zur WM 2026 >>>

Für Donnerstag waren mindestens sechs Demonstrationen geplant, wobei die Stadt ein Spannungsfeld aus Feierlichkeiten und Widerstand bildete.

Frisch gestrichene Wandbilder, neue Züge und ein renoviertes Stadion, die WM-Touristen willkommen heißen sollten, standen im Kontrast zu den Stahlbarrikaden, die Geschäfte entlang der Hauptstraße der Hauptstadt errichtet hatten, um sich vor Randalierern zu schützen.