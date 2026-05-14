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Topfavorit gibt WM-Kader bekannt

Große Überraschungen bleiben beim WM-Finalisten von 2022 aus.

Topfavorit gibt WM-Kader bekannt Foto: © GETTY
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Weniger als ein Monat noch, ehe die Weltmeisterschaft 2026 startet.

Mittlerweile haben schon einige Länder ihren Kader für die WM bekanntgegeben. Mit Frankreich folgt nun die erste Top-Nation. Didier Deschamps setzt erwartungsgemäß auf die Superstars Dembele, Mbappe, Olise und Co.

Gerade die Offensive der "Les Bleus" ist in der Breite und Spitze richtig stark besetzt. Kleinere Überraschungen gibt es dahinter. So ist Lucas Hernandez, obwohl Rotationsspieler bei PSG, weiter dabei. Rabiot, der bei Milan nicht seine beste Saison spielt, erhielt außerdem den Vorzug vor Real Madrids Camavinga bzw. Tolisso (Lyon).

Frankreichs 26-Mann-Kader für die WM 2026

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