Sieben weitere Abgänge beim SCR Altach

Der SCR Altach treibt seine Kaderplanungen weiter voran!

Nach den Abgängen durch das Karriereende von Alexander Gorgon sowie der ausgebliebenen Verlängerung von Defensivspieler Lukas Gugganig werden sieben weitere Akteure künftig nicht mehr für die Rheindörfler auflaufen.

Es handelt sich um Luca Kronberger (24/Vertrag läuft aus), Anteo Fetahu (23/Vertrag läuft aus), Blendi Idrizi (28/Vertrag läuft aus), Precious Benjamin (19/Leihende, Rückkehr zu Hoffenheim), Moritz Oswald (24/Leihende, Rückkehr zu Rapid), Marlon Mustapha (24/Leihende, Rückkehr zu Como) sowie Srdjan Hrstic (22/Leihende, Kaufoption nicht gezogen, Rückkehr zu Häcken).

Auch Athletiktrainer Christoph Zellner verlässt den Verein auf eigenen Wunsch.