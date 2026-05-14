Brasilien verlängert langfristig mit Teamchef

Carlo Ancelotti bleibt der brasilianischen Nationalmannschaft langfristig erhalten.

Der 66-Jährige soll das Team zumindest bis zur WM 2030 coachen. Zuvor war er unter anderem bei Real Madrid tätig.

"Ich habe von Anfang an begriffen, was Fußball für dieses Land bedeutet, und deswegen haben wir im vergangenen Jahr daran gearbeitet, die brasilianische Nationalmannschaft in der Welt wieder ganz nach oben an die Spitze zu führen", wird Ancelotti vom Verband zitiert.

"Die Vertragserneuerung ist Bestandteil unserer Anstrengungen, Brasilien auf dem höchsten Niveau des Weltfußballs zu halten", erklärt CBF-Präsident Samir Xaud.

Brasilien nimmt sechsten Titel in Angriff

Die Vertragsverlängerung wird rund einen Monat vor der Weltmeisterschaft in Amerika, Mexiko und Kanada bekanntgegeben. Der Nationalteamtrainer wird seinen Kader am 18. Mai bekanntgeben.

In Gruppe C duelliert sich Brasilien mit Marokko, Schottland und Haiti. 2002 holte das Team zuletzt einen WM-Titel, insgesamt hält Brasilien bei fünf Triumphen.