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Weiterer Ausfall bei ÖFB-Auftaktgegner Jordanien
Ein Außenverteidiger erleidet eine schwere Verletzung und fällt damit für die WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko aus.
Österreichs WM-Startgegner Jordanien muss beim nahenden Großevent auf Issam Smeeri verzichten.
Der 26-jährige rechte Außenverteidiger zog sich während eines Nationalteam-Individualtrainings einen Achillessehnenriss zu.
Die Jordanier müssen auch Yazan Al-Naimat und Adham Al-Quraishi vorgeben, sie werden von beim Arab Cup im Dezember erlittenen Kreuzbandrissen nicht rechtzeitig fit.
Das ÖFB-Team trifft am 17. Juni (6.00 Uhr MESZ) in Santa Clara bei San Francisco auf Jordanien.