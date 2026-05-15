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Weiterer Ausfall bei ÖFB-Auftaktgegner Jordanien

Ein Außenverteidiger erleidet eine schwere Verletzung und fällt damit für die WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko aus.

Weiterer Ausfall bei ÖFB-Auftaktgegner Jordanien Foto: © getty
Textquelle: © APA
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Österreichs WM-Startgegner Jordanien muss beim nahenden Großevent auf Issam Smeeri verzichten.

Der 26-jährige rechte Außenverteidiger zog sich während eines Nationalteam-Individualtrainings einen Achillessehnenriss zu.

Die Jordanier müssen auch Yazan Al-Naimat und Adham Al-Quraishi vorgeben, sie werden von beim Arab Cup im Dezember erlittenen Kreuzbandrissen nicht rechtzeitig fit.

Das ÖFB-Team trifft am 17. Juni (6.00 Uhr MESZ) in Santa Clara bei San Francisco auf Jordanien.

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