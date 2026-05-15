Debüt im November: Salzburg-Star fehlt im WM-Kader

Japan hat seinen endgültigen Kader für die WM 2026 bekannt gegeben.

Für Salzburg-Profi Sota Kitano (21) bleibt eine Nominierung aus. Der Mittelfeld-Mann feierte im November 2025 sein Länderspieldebüt, verpasst jetzt aber den Sprung auf den WM-Zug.

Mit Ex-LASK-Kicker Keito Nakamura (Reims) steht zumindest ein ehemaliger Spieler der ADMIRAL Bundesliga im Aufgebot.

Der Kader der Japaner:

Tor: Zion Suzuki (Parma), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers)



Abwehr: Yuta Nagatomo (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax Amsterdam), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord Rotterdam), Takehiro Tomiyasu (Ajax Amsterdam), Hiroki Ito (FC Bayern München), Ayumu Seko (Le Havre AC), Yukinari Sugawara (SV Werder Bremen)



Mittelfeld: Junnosuke Suzuki (FC Kopenhagen), Wataru Endo (FC Liverpool), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Ao Tanaka (Leeds United), Keito Nakamura (Reims), Kaishu Sano (Mainz 05), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Yuito Suzuki (SC Freiburg)



Angriff: Kōki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic Glasgow), Ayase Ueda (Feyenoord Rotterdam), Kento Shiogai (VfL Wolfsburg), Keisuke Gotō (Sint-Truiden)