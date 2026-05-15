LASK will Meisterstück bei der Austria perfekt machen

Die besten Bundesliga-Choreos 2025
Für den Titelhattrick ist der erste Heimsieg seit Anfang März Pflicht. Mit vier Heim-Remis in Folge verspielte der Titelverteidiger die Tabellenführung, erfüllte zuletzt aber in Hartberg die Pflicht (4:2). Der Sturm-Trainer berichtete vor dem Showdown von einer "stinknormalen" Trainingswoche, in der auch der zuletzt verletzte Filip Rozga mitwirkte.
Der Offensivspieler steht wieder im Spieltagskader. Ingolitsch will seine "Jungs von der Leine lassen" und selbst nicht allzu viel auf Nebenschauplätze schauen. Die Konstellation ist nach seinem Geschmack. "Niemand kann sich schonen, nicht Rapid, nicht Austria, der LASK sowieso nicht."
"Jeder hofft, dass es das letzte Saisonspiel ist"
Rapid hofft, dass die Dienstreise nach Graz auch der Saisonabschluss ist. Die fünftplatzierten Hütteldorfer müssen dafür die jeweils zwei Punkte vor ihnen liegende Austria oder Salzburg überholen, andernfalls muss die Mannschaft von Johannes Hoff Thorup ins Europacup-Play-off. Rang vier würde das direkte Ticket bringen. "Jeder hofft, dass es das letzte Saisonspiel ist. Wir werden alles daran setzen", sagte der dänische Trainer.
Den Grazern, die in Wien zuletzt 2:0 siegten, will man weniger Chance für ihr Umschaltspiel geben, selbst größere Torchancen herausarbeiten. "Wir müssen mit und ohne Ball kompakt stehen", sagte Hoff Thorup.
Ersetzen müssen die Rapidler dabei ihren Kapitän Matthias Seidl, der gesperrt ist. Die rote Karte für den Mittelfeldspieler sei okay gewesen, beklagt wird allerdings, dass Seidl zwei Spiele zuschauen muss.
Jannes Horn ist laut dem Trainer fraglich. Nicht auszuschließen, dass daher der kreative Yusuf Demir erstmals seit seiner Rückkehr im Februar in der Startelf stehen wird.
Enttäuschte "Bullen" kämpfen um Europa League
Salzburg will zumindest Rang drei halten und das ramponierte Sieger-Image noch etwas aufpolieren. "Wir sind Wettkämpfer, wollen das Maximale rausholen, dementsprechend erwarte ich, dass wir alles raushauen", meinte Trainer Daniel Beichler.
Die Platzierung sei "wichtig, weil es ein Unterschied ist, ob du die Möglichkeit hast, Europa League oder nur Conference League zu spielen".
Stefan Lainer pflichtete bei: "Als Dritter hast du andere Voraussetzungen für nächste Saison, es ist für die Außendarstellung besser und auch für das Gefühl, dass wir nicht noch nach hinten abrutschen", sagte der Verteidiger.
Gegner Hartberg ist auf Platz sechs einzementiert, dementsprechend könnte die Luft zum Saisonausklang ein wenig draußen sein. Dreimal in Folge hat die Elf des scheidenden Trainers Manfred Schmid (Bilanz: 20 Siege, 20 Remis, 19 Niederlagen) zuletzt verloren.
"Wir wollen einfach noch einmal eine starke Leistung zeigen und das letzte Spiel in dieser Saison genießen", sagte Mittelfeldakteur Benjamin Markus.