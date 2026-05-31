Angeführt von starkem Undav: Deutschland schlägt Finnland klar

Das DFB-Team bestreitet das erste Testspiel im Trainingslager vor der WM 2026 gegen Finnland erfolgreich mit einem 4:0-Sieg in Mainz.

Deutschland - im Tor mit Oliver Baumann anstelle dem angeschlagenen Manuel Neuer - brilliert nicht, hat aber die wesentlich besseren Torchancen vorzuweisen. In der achten Spielminute wird Deniz Undav von Florian Wirtz bedient, Lukas Hradecky im Tor der Finnen kann den Abschluss über die Latte lenken.

Auch der zweite gute Abschluss gehört Undav, erneut ist Hradecky zur Stelle, dieses Mal im Eins-gegen-Eins (27.). Aller guten Dinge sind drei: In Minute 34 zeigt sich Undav eiskalt - nach einer Flanke von Joshua Kimmich steht der 1,79-Meter große Angreifer genau richtig und nickt den Ball zum 1:0 ins Tor.

Nathaniel Brown - der anstelle von David Raum auf der linken Außenverteidigerposition spielt - setzt einen Schuss in Minute 40 nur knapp neben das Tor.

Deutlich verbessert in Hälfte zwei

Nach der Pause gelingt Deutschland rasch das 2:0. Maßgeblich dafür ist die finnische Abwehr, die im eigenen Sechzehner viel zu riskant spielt, Undav grätscht dazwischen und bedient Wirtz, der zentral vor dem Tor nur mehr einzuschieben braucht (48.).

In Hälfte zwei ist Deutschland wesentlich spielfreudiger als vor der Pause, Benjamin Karl scheitert am Außenpfosten (55.), in Minute 57 bedient er in einer Kontersituation Deniz Undav, der den Doppelpack erzielt. Leicht angeschlagen muss der Stuttgart-Angreifer dann aber ausgewechselt werden.

Deutschland drückt auch ohne ihn weiter, Felix Nmecha prüft Hradecky (62.), Aleksandar Pavlovic liefert den Assist zum 4:0-Endstand durch Bayern-Mitspieler Jamal Musiala (63.). Maximilian Beier hat sogar noch das fünfte Tor am Fuß, Verteidiger Miro Tenho kann in der Nachspielzeit aber gleich doppelt gegen ihn auf der Linie klären.

Deutschland trifft am Samstag in Chicago auf die USA, Finnland spielt am Freitag gegen Ungarn.