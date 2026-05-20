Nagelsmann streicht EM-Stammspieler Andrich aus WM-Kader

Für Robert Andrich dürfte der Traum von der Weltmeisterschaft geplatzt sein.

Wie RTL/ntv berichten, wird Bundestrainer Julian Nagelsmann den defensiven Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen nicht für den deutschen WM-Kader nominieren. Demnach soll Nagelsmann den 31-Jährigen bereits persönlich telefonisch über die Entscheidung informiert haben.

Die offizielle Bekanntgabe des deutschen WM-Kaders erfolgt am Donnerstag um 14:00 Uhr am DFB-Campus in Frankfurt.

Bei der Heim-EM noch unumstrittener Stammspieler

Die Entscheidung kommt durchaus überraschend. Noch bei der Heim-EM 2024 war Andrich unter Nagelsmann gesetzt und bildete gemeinsam mit Toni Kroos die Doppelsechs der deutschen Nationalmannschaft.

Der Leverkusen-Kapitän stand damals in jeder Partie auf dem Platz und galt lange als wichtiger Bestandteil im System des Bundestrainers. Erst 2023 hatte Andrich im Alter von 29 Jahren sein Debüt im DFB-Team gefeiert, insgesamt absolvierte er bisher 19 A-Länderspiele unter Nagelsmann.

Zuletzt spielte der Mittelfeldspieler im Nationalteam allerdings kaum noch eine Rolle. Während er beim 1:0 gegen Nordirland in der WM-Qualifikation im Oktober 2025 noch zu einem Kurzeinsatz kam, fehlte er bei den darauffolgenden Spielen bereits komplett im Kader.

Wer spielt jetzt auf der Sechs?

Spannend wird nun die Frage, auf welche Spieler Nagelsmann im defensiven Mittelfeld setzt.

Mit Anton Stach droht ein weiterer Kandidat für die Position verletzungsbedingt auszufallen. Der Leeds-Profi musste zuletzt in der Premier League verletzt vom Feld getragen werden.

Offen ist zudem weiterhin, ob Manuel Neuer doch noch einmal ins DFB-Team zurückkehrt. Der fünffache Welttorhüter könnte seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft rückgängig machen und überraschend wieder im WM-Kader stehen.