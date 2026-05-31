Kurios! Schiedsrichter pfeift Schweiz-Testspiel zu früh ab

Kuriose Szenen begleiteten das Testspiel zwischen der Schweiz und Österreichs WM-Gegner Jordanien in St. Gallen.

Sportlich war alles klar, die Schweizer setzten sich mit 4:1 durch (zum Spielbericht >>>). Zum Spielverderber wurde das Wetter - in der Schlussphase zog ein heftiges Gewitter über die Schweiz, Zuschauer retteten sich unter das Dach, die Spieler plantschten regelrecht auf dem Rasen.

Als dann auch Blitze einsetzten, hatte der norwegische Schiedsrichter Rohit Saggi Erbarmen - und pfiff die sportlich bedeutungslose Partie in Minute 87 ab.

Fans, TV und VAR bereits weg

Die Spieler verabschiedeten sich von ihren Fans, das Fernsehen hatte schon manche Kameras abgebaut, der VAR machte Feierabend und die meisten durchnässten Fans hatten das Stadion bereits verlassen.

Dann aber setzte die Realisation ein: Werden die 90 Minuten nicht fertiggespielt, zählt die Partie nicht als offizielles Länderspiel. Die restlichen drei Minuten des eigentlich schon abgepfiffenen Spiels mussten also noch gespielt werden, wie ein Schweizer Betreuer dem SRF bestätigte.

Die Spieler, die sich teils bereits umgezogen hatten, mussten wieder aufs Feld, wechselten noch einmal, und auf kaum zu bespielendem Rasen wurde noch kurz gekickt - ohne VAR. So konnte auch ein möglicher Elfmeter für Jordanien nicht mehr überprüft werden.